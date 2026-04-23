Названы вклады, с которых настало время забирать все деньги
2026-04-23T02:02+0300
экономика
финансы
банки
банковский вклад
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В период изменения денежно-кредитной политики и активного обновления банковских продуктов многие вкладчики задумываются, стоит ли держать деньги на старых депозитах. О том, какие вклады уже невыгодны и куда лучше переложить средства, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По словам эксперта, сейчас наименее популярными становятся долгосрочные вклады на один-три года, особенно если ставка по ним зафиксирована на уровне ниже текущего рынка. Вкладчики не хотят надолго замораживать деньги в период, когда банки активно обновляют линейки продуктов."Если говорить о том, с каких вкладов разумно снимать деньги, то в первую очередь речь идёт о низкодоходных старых депозитах, а также о вкладах, где ставка после пролонгации существенно снизилась. Нередко банки автоматически продлевают договор уже на менее выгодных условиях, и клиенты это замечают не сразу. Также не всегда оправдано держать слишком крупную сумму полностью в одном депозите без диверсификации", — пояснил Шнейдерман.Если депозит открыт давно и его доходность заметно уступает нынешним предложениям, имеет смысл рассмотреть перевод средств в более выгодный инструмент после окончания срока или с учётом условий досрочного расторжения, добавил он.При этом устойчивый спрос сохраняется на краткосрочные рублёвые вклады сроком от двух до шести месяцев. Именно такие продукты сегодня выглядят наиболее рационально: они позволяют получить высокую фиксированную доходность, сохранить гибкость и при необходимости быстро перераспределить капитал, уверен эксперт.В среднем ставки по рынку остаются относительно высокими, поэтому для большинства граждан банковский вклад остаётся базовым инструментом накоплений и формирования финансовой подушки, заключил он.
Шнейдерман: низкодоходные старые вклады невыгодны и их стоит закрыть
