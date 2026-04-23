https://1prime.ru/20260423/vklady-869369055.html

Названы вклады, с которых настало время забирать все деньги

2026-04-23T02:02+0300

экономика

финансы

банки

банковский вклад

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_59:0:1567:848_1920x0_80_0_0_bd0dc445516df43db53d253a273640be.jpg

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В период изменения денежно-кредитной политики и активного обновления банковских продуктов многие вкладчики задумываются, стоит ли держать деньги на старых депозитах. О том, какие вклады уже невыгодны и куда лучше переложить средства, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По словам эксперта, сейчас наименее популярными становятся долгосрочные вклады на один-три года, особенно если ставка по ним зафиксирована на уровне ниже текущего рынка. Вкладчики не хотят надолго замораживать деньги в период, когда банки активно обновляют линейки продуктов."Если говорить о том, с каких вкладов разумно снимать деньги, то в первую очередь речь идёт о низкодоходных старых депозитах, а также о вкладах, где ставка после пролонгации существенно снизилась. Нередко банки автоматически продлевают договор уже на менее выгодных условиях, и клиенты это замечают не сразу. Также не всегда оправдано держать слишком крупную сумму полностью в одном депозите без диверсификации", — пояснил Шнейдерман.Если депозит открыт давно и его доходность заметно уступает нынешним предложениям, имеет смысл рассмотреть перевод средств в более выгодный инструмент после окончания срока или с учётом условий досрочного расторжения, добавил он.При этом устойчивый спрос сохраняется на краткосрочные рублёвые вклады сроком от двух до шести месяцев. Именно такие продукты сегодня выглядят наиболее рационально: они позволяют получить высокую фиксированную доходность, сохранить гибкость и при необходимости быстро перераспределить капитал, уверен эксперт.В среднем ставки по рынку остаются относительно высокими, поэтому для большинства граждан банковский вклад остаётся базовым инструментом накоплений и формирования финансовой подушки, заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

