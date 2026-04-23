Выдача потребительских кредитов в России в марте стала рекордной - 23.04.2026, ПРАЙМ
Выдача потребительских кредитов в России в марте стала рекордной
Объем выдач потребительских кредитов в России в марте стал рекордным с сентября 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T04:16+0300
экономика
финансы
россия
"скоринг бюро"
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Объем выдач потребительских кредитов в России в марте стал рекордным с сентября 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Показатель вплотную приблизился к 380 миллиардам рублей, увеличившись почти на треть в месячном выражении и в 1,7 раза – в годовом. В сентябре 2024 года показатель составлял 419,2 миллиарда рублей. Количество выдач достигло 2,1 миллиона, что на четверть больше уровня февраля и почти в 1,5 раза – марта прошлого года. Средний "чек" потребкредита составил 177,7 тысячи рублей (рост на 3,9% в месячном выражении, увеличение на 13,9% - в годовом).
Экономика, Финансы, РОССИЯ, "Скоринг бюро"
04:16 23.04.2026
 
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Объем выдач потребительских кредитов в России в марте стал рекордным с сентября 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель вплотную приблизился к 380 миллиардам рублей, увеличившись почти на треть в месячном выражении и в 1,7 раза – в годовом. В сентябре 2024 года показатель составлял 419,2 миллиарда рублей.
Количество выдач достигло 2,1 миллиона, что на четверть больше уровня февраля и почти в 1,5 раза – марта прошлого года.
Средний "чек" потребкредита составил 177,7 тысячи рублей (рост на 3,9% в месячном выражении, увеличение на 13,9% - в годовом).
 
