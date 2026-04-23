https://1prime.ru/20260423/warner-bros-869398459.html

Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние компании с Paramount

2026-04-23T17:44+0300

бизнес

сша

netflix

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865336429_0:122:2001:1247_1920x0_80_0_0_898f876a3dc63250a32a98f4ed5ab712.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Акционеры Warner Bros. Discovery на внеочередном собрании одобрили слияние компании с медиахолдингом Paramount Skydance, следует из пресс-релиза Warner Bros. "Warner Bros. Discovery, Inc. сегодня объявила о том, что ее акционеры проголосовали за одобрение объявленной ранее сделки с Paramount Skydance Corporation на внеочередном собрании акционеров компании", - говорится в сообщении. Исходя из предварительных результатов голосования, отмечает Warner Bros, акционеры подавляющим большинством одобрили слияние с Paramount. Окончательные результаты голосования подлежат подтверждению независимым наблюдателем и будут предоставлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале при выполнении ряда условий, в том числе получении одобрений регуляторов. Netflix в декабре сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение. В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20260406/smi-868952136.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

