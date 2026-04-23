Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние компании с Paramount
Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние компании с Paramount - 23.04.2026, ПРАЙМ
Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние компании с Paramount
Акционеры Warner Bros. Discovery на внеочередном собрании одобрили слияние компании с медиахолдингом Paramount Skydance, следует из пресс-релиза Warner Bros.
2026-04-23T17:44+0300
2026-04-23T17:44+0300
2026-04-23T17:44+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Акционеры Warner Bros. Discovery на внеочередном собрании одобрили слияние компании с медиахолдингом Paramount Skydance, следует из пресс-релиза Warner Bros. "Warner Bros. Discovery, Inc. сегодня объявила о том, что ее акционеры проголосовали за одобрение объявленной ранее сделки с Paramount Skydance Corporation на внеочередном собрании акционеров компании", - говорится в сообщении. Исходя из предварительных результатов голосования, отмечает Warner Bros, акционеры подавляющим большинством одобрили слияние с Paramount. Окончательные результаты голосования подлежат подтверждению независимым наблюдателем и будут предоставлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале при выполнении ряда условий, в том числе получении одобрений регуляторов. Netflix в декабре сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение. В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, netflix
Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние компании с Paramount
Акционеры WBD одобрили слияние компании с медиахолдингом Paramount Skydance
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Акционеры Warner Bros. Discovery на внеочередном собрании одобрили слияние компании с медиахолдингом Paramount Skydance, следует из пресс-релиза Warner Bros.
"Warner Bros. Discovery, Inc. сегодня объявила о том, что ее акционеры проголосовали за одобрение объявленной ранее сделки с Paramount Skydance Corporation на внеочередном собрании акционеров компании", - говорится в сообщении
.
Исходя из предварительных результатов голосования, отмечает Warner Bros, акционеры подавляющим большинством одобрили слияние с Paramount. Окончательные результаты голосования подлежат подтверждению независимым наблюдателем и будут предоставлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США
.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале при выполнении ряда условий, в том числе получении одобрений регуляторов.
Netflix
в декабре сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.
