https://1prime.ru/20260423/yuan--869394242.html
Юань растет на сообщении о возобновлении операций по бюджетному правилу
2026-04-23T15:52+0300
экономика
рынок
торги
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже в моменте рос более чем на 10 копеек после сообщения Минфина о возобновлении операций по бюджетному правилу с мая, следует из данных торгов. Минфин России ранее в четверг сообщил о возобновлении операций с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае, отметило министерство. К 15.39 мск курс юаня рос на 9 копеек до 11,04 рубля. В моменте после новости на пике он повышался до 11,08 рубля, а до нее демонстрировал околонулевую динамику.
https://1prime.ru/20260423/evrosoyuz--869392901.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций