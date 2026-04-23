Юань растет на сообщении о возобновлении операций по бюджетному правилу

2026-04-23T15:52+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже в моменте рос более чем на 10 копеек после сообщения Минфина о возобновлении операций по бюджетному правилу с мая, следует из данных торгов. Минфин России ранее в четверг сообщил о возобновлении операций с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае, отметило министерство. К 15.39 мск курс юаня рос на 9 копеек до 11,04 рубля. В моменте после новости на пике он повышался до 11,08 рубля, а до нее демонстрировал околонулевую динамику.

