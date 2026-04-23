Канадский законопроект о борьбе с ненавистью угрожает христианам

Канадский законопроект о борьбе с ненавистью угрожает христианам - 23.04.2026, ПРАЙМ

Канадский законопроект о борьбе с ненавистью угрожает христианам

Рассматриваемый в Канаде законопроект о борьбе с ненавистью может создать угрозу для свободного исповедания христианства и других мировых религий, заявил в... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T03:10+0300

2026-04-23T03:10+0300

2026-04-23T03:10+0300

ВАШИНГТОН, 23 апр – ПРАЙМ. Рассматриваемый в Канаде законопроект о борьбе с ненавистью может создать угрозу для свободного исповедания христианства и других мировых религий, заявил в интервью РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков) из Русской православной церкви заграницей. В конце марта палата общин Канады одобрила новый законопроект о борьбе с ненавистью, который теперь поступил на рассмотрение сената. Документ, в частности, предусматривает новую статью Уголовного кодекса об ответственности за умышленное разжигание ненависти к определенным группам населения в общественных местах. "Получается, что теперь будет нельзя цитировать выдержки из Библии, которые могут быть расценены как выступление против нетрадиционной сексуальной ориентации. Как мы знаем, в Ветхом Завете и в посланиях апостола Павла есть очень сильные слова против этого", - сказал архиепископ Гавриил. По его словам, в случае принятия закона подобные цитаты в Канаде могут быть истолкованы как разжигание ненависти. Священнослужитель выразил уверенность, что это идет вразрез с учением трех мировых религий - христианства, иудаизма и ислама. По его мнению, последователи этих религий выступят против принятия документа.

канада

общество , мировая экономика, канада