https://1prime.ru/20260423/zakonoproekt-869380563.html
Канадский законопроект о борьбе с ненавистью угрожает христианам
Рассматриваемый в Канаде законопроект о борьбе с ненавистью может создать угрозу для свободного исповедания христианства и других мировых религий, заявил в... | 23.04.2026, ПРАЙМ
общество
экономика
мировая экономика
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869380563.jpg?1776903021
ВАШИНГТОН, 23 апр – ПРАЙМ. Рассматриваемый в Канаде законопроект о борьбе с ненавистью может создать угрозу для свободного исповедания христианства и других мировых религий, заявил в интервью РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков) из Русской православной церкви заграницей.
В конце марта палата общин Канады одобрила новый законопроект о борьбе с ненавистью, который теперь поступил на рассмотрение сената. Документ, в частности, предусматривает новую статью Уголовного кодекса об ответственности за умышленное разжигание ненависти к определенным группам населения в общественных местах.
"Получается, что теперь будет нельзя цитировать выдержки из Библии, которые могут быть расценены как выступление против нетрадиционной сексуальной ориентации. Как мы знаем, в Ветхом Завете и в посланиях апостола Павла есть очень сильные слова против этого", - сказал архиепископ Гавриил.
По его словам, в случае принятия закона подобные цитаты в Канаде могут быть истолкованы как разжигание ненависти.
Священнослужитель выразил уверенность, что это идет вразрез с учением трех мировых религий - христианства, иудаизма и ислама. По его мнению, последователи этих религий выступят против принятия документа.
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, канада
Общество , Экономика, Мировая экономика, КАНАДА
Канадский законопроект о борьбе с ненавистью угрожает христианам
Архиепископ Гавриил: законопроект о борьбе с ненавистью угрожает свободе исповедания
