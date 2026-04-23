"Это аморально": на Западе ужаснулись решению ЕС по России
Приняв очередной пакет антироссийских санкций, Европейский союз окажет давление на Украину, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T07:21+0300
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Приняв очередной пакет антироссийских санкций, Европейский союз окажет давление на Украину, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Европейские депутаты, хлопающие в ладоши по поводу 20-го пакета санкций против России, на самом деле хлопают в ладоши за еще большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение войны. Это аморально и чистейший абсурд", — признал политик.Мема подчеркнул, что политика двойных стандартов, которой придерживается Брюссель, серьезно подорвала доверие к европейской "демократии" и постепенно вовлекает блок в международную изоляцию.Вчера Reuters передало, что послы ЕС согласовали предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро Украине, а также 20-й пакет санкций против России.По информации от европейского источника ПРАЙМ, ЕС намеревается окончательно утвердить санкционные меры против Москвы в четверг, а кредит — до конца недели.Решение о совместном кредитовании европейские страны приняли в декабре, с целью закрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро в каждый из этих годов). Еврокомиссия планировала начать предоставление финансовой помощи уже в апреле, но Венгрия заблокировала инициативу в ответ на решение Украины приостановить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев завершил ремонт трубопровода и готов возобновить поставки.
Политик Мема: новый пакет санкций против России еще больше опустошит Украину