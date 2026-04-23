"Это аморально": на Западе ужаснулись решению ЕС по России - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Это аморально": на Западе ужаснулись решению ЕС по России
"Это аморально": на Западе ужаснулись решению ЕС по России - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Это аморально": на Западе ужаснулись решению ЕС по России
Приняв очередной пакет антироссийских санкций, Европейский союз окажет давление на Украину, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T07:21+0300
2026-04-23T07:21+0300
reuters
ес
владимир зеленский
украина
киев
запад
россия
мировая экономика
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Приняв очередной пакет антироссийских санкций, Европейский союз окажет давление на Украину, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Европейские депутаты, хлопающие в ладоши по поводу 20-го пакета санкций против России, на самом деле хлопают в ладоши за еще большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение войны. Это аморально и чистейший абсурд", — признал политик.Мема подчеркнул, что политика двойных стандартов, которой придерживается Брюссель, серьезно подорвала доверие к европейской "демократии" и постепенно вовлекает блок в международную изоляцию.Вчера Reuters передало, что послы ЕС согласовали предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро Украине, а также 20-й пакет санкций против России.По информации от европейского источника ПРАЙМ, ЕС намеревается окончательно утвердить санкционные меры против Москвы в четверг, а кредит — до конца недели.Решение о совместном кредитовании европейские страны приняли в декабре, с целью закрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро в каждый из этих годов). Еврокомиссия планировала начать предоставление финансовой помощи уже в апреле, но Венгрия заблокировала инициативу в ответ на решение Украины приостановить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев завершил ремонт трубопровода и готов возобновить поставки.
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909982_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_e8bb2f4f6a586123b0725385b56cc76f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
reuters, ес, владимир зеленский, украина, киев, запад, россия, мировая экономика
Reuters, ЕС, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, РОССИЯ, Мировая экономика
07:21 23.04.2026
 
"Это аморально": на Западе ужаснулись решению ЕС по России

Политик Мема: новый пакет санкций против России еще больше опустошит Украину

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Приняв очередной пакет антироссийских санкций, Европейский союз окажет давление на Украину, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Европейские депутаты, хлопающие в ладоши по поводу 20-го пакета санкций против России, на самом деле хлопают в ладоши за еще большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение войны. Это аморально и чистейший абсурд", — признал политик.
Флаги США
"Пусть умирают": в США выступили с внезапным заявлением об Украине
21 апреля, 07:40
Мема подчеркнул, что политика двойных стандартов, которой придерживается Брюссель, серьезно подорвала доверие к европейской "демократии" и постепенно вовлекает блок в международную изоляцию.
Вчера Reuters передало, что послы ЕС согласовали предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро Украине, а также 20-й пакет санкций против России.
По информации от европейского источника ПРАЙМ, ЕС намеревается окончательно утвердить санкционные меры против Москвы в четверг, а кредит — до конца недели.
Решение о совместном кредитовании европейские страны приняли в декабре, с целью закрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро в каждый из этих годов). Еврокомиссия планировала начать предоставление финансовой помощи уже в апреле, но Венгрия заблокировала инициативу в ответ на решение Украины приостановить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев завершил ремонт трубопровода и готов возобновить поставки.
ReutersЕСВладимир ЗеленскийУКРАИНАКиевЗАПАДРОССИЯМировая экономика
 
 
