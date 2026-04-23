СМИ: Зеленский обратился с дерзким требованием к США - 23.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский обратился с дерзким требованием к США
17:04 23.04.2026
 
СМИ: Зеленский обратился с дерзким требованием к США

CNN: Зеленский потребовал от Вашингтона не забывать об Украине из-за Ирана

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский просит Вашингтон не забывать об Украине на фоне ближневосточного конфликта, пишет CNN.
"По словам Зеленского, он понимает, что Штаты поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину, где продолжаются бои", — говорится в публикации.
Зеленский утверждает, что американцы должны параллельно работать над завершением двух конфликтов.
Во вторник вечером президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
