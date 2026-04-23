Обнаружен оптимальный момент для покупки золота до конца весны - 23.04.2026, ПРАЙМ
Обнаружен оптимальный момент для покупки золота до конца весны
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рынок золота перешёл в фазу коррекции после падения на 26% от январских максимумов. О том, когда лучше входить в драгметалл,... | 23.04.2026, ПРАЙМ
06:06 23.04.2026
 
Обнаружен оптимальный момент для покупки золота до конца весны

Шнейдерман: до конца весны есть время купить золото, но лучше не увлекаться

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рынок золота перешёл в фазу коррекции после падения на 26% от январских максимумов. О том, когда лучше входить в драгметалл, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

"С точки зрения момента входа в рынок текущая коррекция выглядит более благоприятной для поэтапных покупок, чем период ажиотажного роста в начале года. Речь идёт именно о постепенном наборе позиций, а не о разовой покупке на весь капитал, поскольку волатильность на рынке сохраняется высокой", — пояснил аналитик.

Золото остаётся приоритетным защитным активом на фоне геоэкономической напряжённости, высокого госдолга ведущих стран и ожиданий смягчения политики центробанков. Спрос мировых ЦБ дополнительно поддерживает цены.
Для российских инвесторов важным фактором остаётся курс рубля: при ослаблении национальной валюты золото может дать двойной эффект — от роста мировой цены и валютной переоценки. Эксперт советует накапливать позиции постепенно, используя текущую коррекцию для входа. До конца весны котировки останутся волатильными, но потенциал возвращения к росту сохраняется, заключил Шнейдерман.
 
