https://1prime.ru/20260423/zoloto-869325755.html
Обнаружен оптимальный момент для покупки золота до конца весны
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рынок золота перешёл в фазу коррекции после падения на 26% от январских максимумов. О том, когда лучше входить в драгметалл,... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T06:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003668_0:92:2851:1696_1920x0_80_0_0_e6c3600392a78171aefed8834a916d28.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рынок золота перешёл в фазу коррекции после падения на 26% от январских максимумов. О том, когда лучше входить в драгметалл, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."С точки зрения момента входа в рынок текущая коррекция выглядит более благоприятной для поэтапных покупок, чем период ажиотажного роста в начале года. Речь идёт именно о постепенном наборе позиций, а не о разовой покупке на весь капитал, поскольку волатильность на рынке сохраняется высокой", — пояснил аналитик.Золото остаётся приоритетным защитным активом на фоне геоэкономической напряжённости, высокого госдолга ведущих стран и ожиданий смягчения политики центробанков. Спрос мировых ЦБ дополнительно поддерживает цены.Для российских инвесторов важным фактором остаётся курс рубля: при ослаблении национальной валюты золото может дать двойной эффект — от роста мировой цены и валютной переоценки. Эксперт советует накапливать позиции постепенно, используя текущую коррекцию для входа. До конца весны котировки останутся волатильными, но потенциал возвращения к росту сохраняется, заключил Шнейдерман.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5919fa7da5f6761543a270a3ba65c6c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, запасы золота, золото, инвестиции
Шнейдерман: до конца весны есть время купить золото, но лучше не увлекаться