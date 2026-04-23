https://1prime.ru/20260423/zoloto-869325755.html

Обнаружен оптимальный момент для покупки золота до конца весны

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рынок золота перешёл в фазу коррекции после падения на 26% от январских максимумов. О том, когда лучше входить в драгметалл,...

2026-04-23T06:06+0300

финансы

рынок

запасы золота

золото

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003668_0:92:2851:1696_1920x0_80_0_0_e6c3600392a78171aefed8834a916d28.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рынок золота перешёл в фазу коррекции после падения на 26% от январских максимумов. О том, когда лучше входить в драгметалл, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."С точки зрения момента входа в рынок текущая коррекция выглядит более благоприятной для поэтапных покупок, чем период ажиотажного роста в начале года. Речь идёт именно о постепенном наборе позиций, а не о разовой покупке на весь капитал, поскольку волатильность на рынке сохраняется высокой", — пояснил аналитик.Золото остаётся приоритетным защитным активом на фоне геоэкономической напряжённости, высокого госдолга ведущих стран и ожиданий смягчения политики центробанков. Спрос мировых ЦБ дополнительно поддерживает цены.Для российских инвесторов важным фактором остаётся курс рубля: при ослаблении национальной валюты золото может дать двойной эффект — от роста мировой цены и валютной переоценки. Эксперт советует накапливать позиции постепенно, используя текущую коррекцию для входа. До конца весны котировки останутся волатильными, но потенциал возвращения к росту сохраняется, заключил Шнейдерман.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

