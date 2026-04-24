Французская L'Oreal потеряла в первом квартале около 100 миллионов евро
Французская L'Oreal в первом квартале потеряла около €100 млн из-за ситуации вокруг Ирана
© fotolia.com / illustrez-vousФлаг Франции
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / illustrez-vous
ПАРИЖ, 24 апр — ПРАЙМ. Известный французский производитель косметики и парфюмерии L'Oreal в первом квартале 2026 года понес убытки в размере около 100 миллионов евро из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил генеральный директор L'Oreal Николас Иеронимус.
"Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на оборот в первом квартале примерно на 100 миллионов евро", - приводит слова Иеронимуса агентство Рейтер.
При этом, согласно официальному заявлению компании об итогах первого квартала 2026 года, выручка в регионе, включающем Южную Азию, Тихий океан, Ближний Восток, Северную Африку и страны Африки южнее Сахары, выросла. Скорректированный рост сопоставимых продаж составил +15,4% по сравнению с показателями первого квартала 2025 года. Главным драйвером роста продаж осталась онлайн-торговля.
"Вьетнам продемонстрировал исключительный рост; Индия также показала значительный рост. На потреблении на Ближнем Востоке, особенно в ОАЭ, сказался разразившийся конфликт, в то время как Саудовская Аравия продемонстрировала устойчивость", - говорится в заявлении компании.
При анализе роста доходов компания также выделила основные товары в различных категориях, которые обеспечили высокий уровень продаж. Так, в сегменте потребительских товаров основную роль сыграла продукция L'Oreal Paris, а в премиальном сегменте высокий доход обеспечили такие бренды как Yves Saint Laurent, Prada и Armani.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.