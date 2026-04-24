Французская L'Oreal потеряла в первом квартале около 100 миллионов евро
2026-04-24T19:46+0300
Экономика, Бизнес, Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, L'Oreal, Yves Saint Laurent, Prada
Французская L'Oreal потеряла в первом квартале около 100 миллионов евро

ПАРИЖ, 24 апр — ПРАЙМ. Известный французский производитель косметики и парфюмерии L'Oreal в первом квартале 2026 года понес убытки в размере около 100 миллионов евро из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил генеральный директор L'Oreal Николас Иеронимус.
"Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на оборот в первом квартале примерно на 100 миллионов евро", - приводит слова Иеронимуса агентство Рейтер.
При этом, согласно официальному заявлению компании об итогах первого квартала 2026 года, выручка в регионе, включающем Южную Азию, Тихий океан, Ближний Восток, Северную Африку и страны Африки южнее Сахары, выросла. Скорректированный рост сопоставимых продаж составил +15,4% по сравнению с показателями первого квартала 2025 года. Главным драйвером роста продаж осталась онлайн-торговля.
"Вьетнам продемонстрировал исключительный рост; Индия также показала значительный рост. На потреблении на Ближнем Востоке, особенно в ОАЭ, сказался разразившийся конфликт, в то время как Саудовская Аравия продемонстрировала устойчивость", - говорится в заявлении компании.
При анализе роста доходов компания также выделила основные товары в различных категориях, которые обеспечили высокий уровень продаж. Так, в сегменте потребительских товаров основную роль сыграла продукция L'Oreal Paris, а в премиальном сегменте высокий доход обеспечили такие бренды как Yves Saint Laurent, Prada и Armani.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
