https://1prime.ru/20260424/-loreal--869429461.html

Французская L'Oreal потеряла в первом квартале около 100 миллионов евро

2026-04-24T19:46+0300

экономика

бизнес

газ

ближний восток

ормузский пролив

северная африка

l'oreal

yves saint laurent

prada

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 24 апр — ПРАЙМ. Известный французский производитель косметики и парфюмерии L'Oreal в первом квартале 2026 года понес убытки в размере около 100 миллионов евро из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил генеральный директор L'Oreal Николас Иеронимус. "Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на оборот в первом квартале примерно на 100 миллионов евро", - приводит слова Иеронимуса агентство Рейтер. При этом, согласно официальному заявлению компании об итогах первого квартала 2026 года, выручка в регионе, включающем Южную Азию, Тихий океан, Ближний Восток, Северную Африку и страны Африки южнее Сахары, выросла. Скорректированный рост сопоставимых продаж составил +15,4% по сравнению с показателями первого квартала 2025 года. Главным драйвером роста продаж осталась онлайн-торговля. "Вьетнам продемонстрировал исключительный рост; Индия также показала значительный рост. На потреблении на Ближнем Востоке, особенно в ОАЭ, сказался разразившийся конфликт, в то время как Саудовская Аравия продемонстрировала устойчивость", - говорится в заявлении компании. При анализе роста доходов компания также выделила основные товары в различных категориях, которые обеспечили высокий уровень продаж. Так, в сегменте потребительских товаров основную роль сыграла продукция L'Oreal Paris, а в премиальном сегменте высокий доход обеспечили такие бренды как Yves Saint Laurent, Prada и Armani. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

