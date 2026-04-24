https://1prime.ru/20260424/aktsii-869419292.html
Российский рынок акций снижается - 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T15:04+0300
рынок
торги
финансы
рф
дмитрий александров
михаил зельцер
игорь додон
мосбиржа
банк россия
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем пятницы демонстрирует снижение после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 14,5% и пересмотра вверх нижней границы среднего диапазона ключевой ставки по году, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижался на 0,69% - до 2 752,47пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время снижался на 0,41% - до 104,55 доллара за баррель. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых. "Для рынка акций решение негативное – снижение сравнительно невелико и сопровождается довольно жестким заявлением о пересмотре вверх нижней границы среднего диапазона "ключа" по году – до 14,0-14,5%. Также поднята вверх и верхняя граница на следующий год – с 9% до 10%. Так что сигнал не мягкий", - комментирует руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. "В целом пресс-релиз регулятора оказался несколько жестче, чем предполагал рынок - в качестве рисков были отмечены наличие повышенных инфляционных ожиданий, неопределенность в отношении планируемых изменений в бюджете, развитие ситуации в экономике хуже ожиданий ЦБ и др.", - отметил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. "И учитывая отсутствие других каких-то значимых драйверов для рынка, часть инвесторов, по-видимому, решила зафиксировать прибыль после роста рынка в предыдущие дни, - добавил он. "Индекс Мосбиржи пока слабо реагирует на цикл снижения ставки, поскольку в курсах акций сильнее играют иные факторы — невнятная геополитика, налоги на сверхдоходы и долги корпораций, курсы инвалют, волатильность сырья. Но это временно — при ставке на конец года в 13% индекс вряд ли сможет игнорировать такое снижение стоимости фондирования", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Лидеры роста и снижения Из расчета основного индекса Мосбиржи растут акции "Полюса" (+0,59%), "Фосагро" (+0,54%), "Акрона" (+0,10%), "Русгидро" (+0,09%) и ДВМП (+0,08%). В лидерах снижения - акции "Сегежи" (−2,84%), "АФК Система" (−2,84%), "Самолета" (−2,46%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 2,22%, префы – на 1,82%). "Промышленный сектор будет тянуть рынок вниз. Под давлением все (особенно те, кто реализует программу капзатрат) и металлурги, и энергетика, и даже нефтегаз", - рассказал Александров. По его словам, несмотря на ожидания ЦБ по росту ВВП и росту средних нефтяных цен, медленное снижение ставки способствует крепости рубля, что очень серьёзно давит на финансы даже не сильно нагруженных долгом игроков, поскольку деловая активность остаётся под давлением. Прогнозы "В принципе после непрерывного роста с начала недели по индексу Мосбиржи рынку не помешает короткая консолидация, по завершению которой индекс может продолжить восстанавливаться в направлении 2797 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее", - рассказали аналитики компании "Цифра брокер". "По нашим оценкам, таргет бенчмарка на 3300 пунктов. А будут еще и дивиденды корпораций. Итого — до +27% полной доходности от текущих ниже 2800 пунктов. Сильнее рынка видятся акции банковского сектора, а при уверенном укреплении инвалют позитив придет и в бумаги экспортеров", - делится Зельцер.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8e79d8b4a1bdd0ebe36b8ef4bb644c30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
