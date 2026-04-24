Российский рынок акций усилил снижение после заявления Набиуллиной

2026-04-24T15:43+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько усилил снижение - с 0,6% до 1% - после слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о паузе в снижении ключевой ставки, следует из данных Московской биржи. К 15.32 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 1,1% - до 2740,8 пункта, а до заявления был выше 2753 пунктов. То есть индикатор усилил снижение с 0,6% до 1%. Банк России на заседании в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта, заявила Набиуллина. Она также добавила, что Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

