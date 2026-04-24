"НоваБев Групп" снизила отгрузки алкоголя на пять процентов
2026-04-24T18:06+0300
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, за первый квартал 2026 года снизила общие отгрузки алкогольной продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3 миллионов декалитров, сообщила компания. "Общие отгрузки приблизились к 3 миллионам декалитров... На фоне стагнирующей отрасли отгрузки общие и брендов собственного производства снизились на 5%. Это обусловлено, в том числе, плановой ассортиментной оптимизацией: компания последовательно выводит из оборота низкомаржинальных региональные марки, перераспределяя ресурсы в пользу более эффективных позиций", - говорится в сообщении. Отмечается, что из них 2,3 миллиона декалитров составили отгрузки собственной продукции, наибольшую позитивную динамику продемонстрировали бренды премиального сегмента, в частности, водки и российского вина. Импортные партнерские бренды были отгружены в объеме 700 тысяч декалитров. Флагманский бренд - водка Beluga - демонстрирует рост 18%. Портфель собственных российских вин вырос на 23%. Также в компании добавили, что количество торговых точек "Винлаб" выросло на 41 с начала года и достигло 2 216 магазинов. Объем продаж сети вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - как за счет роста среднего чека (+8%), так и трафика (+1%). "НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат 5 ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2025 года чистая прибыль группы по МСФО выросла примерно на 13% - до 5,169 миллиарда рублей.
