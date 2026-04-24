"НоваБев Групп" снизила отгрузки алкоголя на пять процентов - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260424/alkogol-869426662.html
"НоваБев Групп" снизила отгрузки алкоголя на пять процентов
"НоваБев Групп" снизила отгрузки алкоголя на пять процентов - 24.04.2026, ПРАЙМ
"НоваБев Групп" снизила отгрузки алкоголя на пять процентов
"НоваБев Групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, за первый квартал 2026 года снизила общие отгрузки алкогольной продукции на | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T18:06+0300
2026-04-24T18:06+0300
экономика
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860292717_0:160:3248:1987_1920x0_80_0_0_8b445b140ec4e3f118fe9796facec32a.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, за первый квартал 2026 года снизила общие отгрузки алкогольной продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3 миллионов декалитров, сообщила компания. "Общие отгрузки приблизились к 3 миллионам декалитров... На фоне стагнирующей отрасли отгрузки общие и брендов собственного производства снизились на 5%. Это обусловлено, в том числе, плановой ассортиментной оптимизацией: компания последовательно выводит из оборота низкомаржинальных региональные марки, перераспределяя ресурсы в пользу более эффективных позиций", - говорится в сообщении. Отмечается, что из них 2,3 миллиона декалитров составили отгрузки собственной продукции, наибольшую позитивную динамику продемонстрировали бренды премиального сегмента, в частности, водки и российского вина. Импортные партнерские бренды были отгружены в объеме 700 тысяч декалитров. Флагманский бренд - водка Beluga - демонстрирует рост 18%. Портфель собственных российских вин вырос на 23%. Также в компании добавили, что количество торговых точек "Винлаб" выросло на 41 с начала года и достигло 2 216 магазинов. Объем продаж сети вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - как за счет роста среднего чека (+8%), так и трафика (+1%). "НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат 5 ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2025 года чистая прибыль группы по МСФО выросла примерно на 13% - до 5,169 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20260424/vino-869421616.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860292717_192:0:3056:2148_1920x0_80_0_0_bed1a03f993b334a56f671564f8d983d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ
18:06 24.04.2026
 
"НоваБев Групп" снизила отгрузки алкоголя на пять процентов

"НоваБев Групп" в I квартале снизила общие отгрузки алкоголя на 5%, до 3 млн декалитров

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПроизводственный процесс на предприятии по производству алкоголя
Производственный процесс на предприятии по производству алкоголя - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Производственный процесс на предприятии по производству алкоголя. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, за первый квартал 2026 года снизила общие отгрузки алкогольной продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3 миллионов декалитров, сообщила компания.
"Общие отгрузки приблизились к 3 миллионам декалитров... На фоне стагнирующей отрасли отгрузки общие и брендов собственного производства снизились на 5%. Это обусловлено, в том числе, плановой ассортиментной оптимизацией: компания последовательно выводит из оборота низкомаржинальных региональные марки, перераспределяя ресурсы в пользу более эффективных позиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них 2,3 миллиона декалитров составили отгрузки собственной продукции, наибольшую позитивную динамику продемонстрировали бренды премиального сегмента, в частности, водки и российского вина. Импортные партнерские бренды были отгружены в объеме 700 тысяч декалитров.
Флагманский бренд - водка Beluga - демонстрирует рост 18%. Портфель собственных российских вин вырос на 23%.
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Россельхознадзор будет проверять качество импортируемого из Сербии вина
16:23
Также в компании добавили, что количество торговых точек "Винлаб" выросло на 41 с начала года и достигло 2 216 магазинов. Объем продаж сети вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - как за счет роста среднего чека (+8%), так и трафика (+1%).
"НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат 5 ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2025 года чистая прибыль группы по МСФО выросла примерно на 13% - до 5,169 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФ
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала