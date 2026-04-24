"Алроса" назначила место и дату проведения годового собрания акционеров

"Алроса" назначила место и дату проведения годового собрания акционеров - 24.04.2026, ПРАЙМ

"Алроса" назначила место и дату проведения годового собрания акционеров

Годовое собрание акционеров "Алросы" пройдет 10 июня в Мирном в Якутии, следует из материалов компании.

2026-04-24T18:30+0300

2026-04-24T18:30+0300

2026-04-24T18:30+0300

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Алросы" пройдет 10 июня в Мирном в Якутии, следует из материалов компании. "Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента... годовое (очередное)... Дата проведения заседания: 10.06.2026. Место проведения заседания: Республика Саха (Якутия), г. Мирный...", - говорится в сообщении. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений собранием, будет определен 17 мая. В ходе годового собрания акционеры обсудят вопросы утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании, а также выплаты дивидендов по итогам 2025 года. Ранее наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.

https://1prime.ru/20260406/almazy-868966284.html

якутия

архангельская область

якутия, архангельская область, алроса