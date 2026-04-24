https://1prime.ru/20260424/alrosa-869427142.html
"Алроса" назначила место и дату проведения годового собрания акционеров
Годовое собрание акционеров "Алросы" пройдет 10 июня в Мирном в Якутии, следует из материалов компании. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T18:30+0300
экономика
якутия
архангельская область
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_71e727086d164d0c383fca09fb7bd4bc.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Алросы" пройдет 10 июня в Мирном в Якутии, следует из материалов компании. "Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента... годовое (очередное)... Дата проведения заседания: 10.06.2026. Место проведения заседания: Республика Саха (Якутия), г. Мирный...", - говорится в сообщении. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений собранием, будет определен 17 мая. В ходе годового собрания акционеры обсудят вопросы утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании, а также выплаты дивидендов по итогам 2025 года. Ранее наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.
якутия
архангельская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a3fcd2c86f89109ba47f9f5d312f9881.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутия, архангельская область, алроса
Экономика, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Алроса
