Энергоколлапс Германии: атомная энергетика потеряна безвозвратно

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Три последних атомных реактора были остановлены в Германии в апреле 2023 года. Сейчас канцлер Германии Фридрих Мерц заявляет о том, что стране необходима атомная энергетика, однако возможность её вернуть, судя по всему, безвозвратно утеряна. Поэтому сейчас Мерц уповает на строительство термоядерного реактора в Германии.Причины сложившейся ситуации понятны: из-за отказа от атомной энергетики и отказа от российского газа Германия столкнулась с серьёзным дефицитом энергетики, который привёл к повышению цен. Электроэнергия в Германии — одна из самых дорогих в Евросоюзе, и её очень сильно не хватает. Поэтому закрываются металлургические комбинаты, нефтехимические предприятия и машиностроительные заводы. В частности, Volkswagen сократил производство вдвое в 2024 году. Энергии мало, и она очень дорога.По сути, в Германии протекают процессы деиндустриализации. У меня вызывает сомнения возможность снова запустить атомные реакторы, которые были остановлены три года назад. Вряд ли у Германии сохранились технологии и специалисты, способные это сделать. Я предполагаю, что большая часть специалистов переехала в страны с развитой атомной энергетикой — в США, Францию или, может быть, Китай.Что касается строительства термоядерного реактора, за это отвечает консорциум более чем из 30 стран. Его строят во Франции. Бюджет уже превысил запланированный в несколько раз и составил более 25 миллиардов евро. Ситуация сложная.На мой взгляд, наиболее простым и безопасным выходом из сложившейся ситуации для Германии было бы обратиться к России, чтобы "Росатом" построил атомные электростанции. Как показывает опыт строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, Россия может построить атомный реактор за четыре года с бюджетом порядка семи миллиардов евро. Поэтому если Мерц перестанет страдать русофобией и займётся экономическим анализом, то придёт к оптимальному для страны варианту — заказу у "Росатома". Однако не факт, что "Росатом" согласится работать в таких условиях: для этого нужно полное изменение политики Германии.Автор: Сергей Зайнуллин, экономист, профессор кафедры рекламы университета "Синергия"
14 апреля, 16:34
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.