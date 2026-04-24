https://1prime.ru/20260424/belorussija-869407014.html

Белоруссия делает пригодными для сельского хозяйства загрязненные почвы

2026-04-24T06:02+0300

энергетика

экономика

белоруссия

чернобыль

киевская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869407014.jpg?1776999750

МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Белоруссия применяет технологии, которые позволяют сделать пригодными для использования в сельском хозяйстве загрязненные после аварии на ЧАЭС почвы и получать "чистую" продукцию, рассказал в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук республики Игорь Чешик. В этом году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади. "На период распада радионуклидов мы повлиять не можем, но можем сделать почвы пригодными для использования в сельском хозяйстве", - сказал агентству Чешик. Эксперт подчеркнул, что ускорить распад попавших в почву в результате аварии на ЧАЭС радионуклидов нельзя. "Если период полураспада, например, цезия-137 (а это основной дозообразующий элемент) составляет 30 лет, - то есть спустя 30 лет его активность снизилась в два раза, через последующие 30 лет его активность снизится еще в два раза, - то повлиять на это, ускорить процесс мы не можем. Тут главный фактор - время", - объяснил Чешик. Однако, продолжил специалист, определенными методами можно предотвратить или уменьшить поступление радионуклидов из почвы в растения. "Единственный способ поступления радионуклидов в организм - через продукты питания, через то, что растет в земле: овощи, плоды, злаки, корм для птицы и скота, от которого получают мясо, молоко, яйца… Так вот повлиять на переход радионуклидов в пищу мы можем, и мы это делаем", - отметил Чешик. Собеседник агентства уточнил, что один из распространенных способов - внесение большого количества калийных удобрений в почву. "Дело в том, что калий замещает цезий, то есть при питании растений он всасывается прежде всего и, соответственно, уменьшаются коэффициенты перехода цезия в растение, так что на почве, в которой есть радиоактивный цезий, можно получать "чистую" продукцию, в том числе нашим институтом разрабатывается много почвоулучшающих добавок для таких целей", - сообщил Чешик. Также, по словам ученого, есть практика засаживания почвы растениями-абсорбентами, которые, наоборот, усиленно поглощают цезий из почвы, и это позволяет снизить концентрацию цезия в почве. Кроме того, констатировал Чешик, разные сельскохозяйственные культуры по-разному накапливают элементы: одни более активно накапливают радиоактивный цезий, а другие, наоборот, не склонны к его накоплению, но более активно накапливают стронций и плутоний. "Так что мы можем давать рекомендации, на каких землях что лучше выращивать. Также можно разрабатывать прогнозные модели возделывания земель с целью последующего получения "чистой" продукции какого-то конкретного вида", - заключил директор научного института.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

