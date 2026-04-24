Биржи Европы завершили неделю снижением на 2-3 процента

Европейские фондовые индексы завершили неделю снижением на 2-3 процента
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю снижением на 2-3%, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,75% - до 10 379,08 пункта, французский CAC 40 уменьшился на 0,84%, до 8 157,82 пункта, немецкий DAX сократился на 0,11% - до 24 128,98 пункта.
С начала недели FTSE 100 снизился на 2,71%, CAC 40 - на 3,17%, а DAX сократился на 2,31%.
Трейдеры учитывают новости из корпоративного сектора. Автопроизводитель Porsche сообщил в пятницу, что продает доли в Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму инвесторов. Акции компании упали в цене на 2,46%.
Аналитики обратили внимание на опасение ускорения инфляции, которое, вероятно, заставит Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысить процентные ставки, что может привести к замедлению экономической активности в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
"Учитывая сосредоточенность ЕЦБ на инфляционных ожиданиях и опасения, что последствия войны могут подтолкнуть компании к перекладыванию расходов на потребителей, мы, вероятно, увидим, что ЕЦБ в конечном итоге все же захочет повысить процентные ставки", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела инвестиционной стратегии Lombard Odier Лука Бинделли (Luca Bindelli).