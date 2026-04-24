Биржи Европы завершили неделю снижением на 2-3 процента - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260424/birzhi-869430375.html
Биржи Европы завершили неделю снижением на 2-3 процента
2026-04-24T20:47+0300
экономика
рынок
индексы
сша
израиль
иран
dax
ецб
ifo
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
20:47 24.04.2026
 
© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю снижением на 2-3%, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,75% - до 10 379,08 пункта, французский CAC 40 уменьшился на 0,84%, до 8 157,82 пункта, немецкий DAX сократился на 0,11% - до 24 128,98 пункта.
С начала недели FTSE 100 снизился на 2,71%, CAC 40 - на 3,17%, а DAX сократился на 2,31%.
Ранее в пятницу исследовательский институт IFO опубликовал данные об изменении индекса делового климата в Германии в апреле, согласно которым показатель составил 84,4 пункта, опустившись с пересмотренного показателя марта в 86,3 пункта, и достиг минимума с весны 2020 года.
Трейдеры учитывают новости из корпоративного сектора. Автопроизводитель Porsche сообщил в пятницу, что продает доли в Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму инвесторов. Акции компании упали в цене на 2,46%.
Аналитики обратили внимание на опасение ускорения инфляции, которое, вероятно, заставит Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысить процентные ставки, что может привести к замедлению экономической активности в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
"Учитывая сосредоточенность ЕЦБ на инфляционных ожиданиях и опасения, что последствия войны могут подтолкнуть компании к перекладыванию расходов на потребителей, мы, вероятно, увидим, что ЕЦБ в конечном итоге все же захочет повысить процентные ставки", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела инвестиционной стратегии Lombard Odier Лука Бинделли (Luca Bindelli).
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала