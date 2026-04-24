Озвучен способ быстро снять блокировку с банковской карты

Озвучен способ быстро снять блокировку с банковской карты - 24.04.2026, ПРАЙМ

Озвучен способ быстро снять блокировку с банковской карты

Когда банковская карта блокируется в самый неподходящий момент — при попытке оплатить лекарства или проезд — многие в панике бегут в отделение. Однако в 2026... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T03:03+0300

2026-04-24T03:03+0300

2026-04-24T03:03+0300

финансы

банки

опора россии

блокировка

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Когда банковская карта блокируется в самый неподходящий момент — при попытке оплатить лекарства или проезд — многие в панике бегут в отделение. Однако в 2026 году понятие "быстрое снятие ограничений" должно выглядеть иначе. О том, как действительно оперативно разблокировать карту, агентству “Прайм” рассказал эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.По словам эксперта, очная идентификация по паспорту — самый надёжный способ верификации, особенно если карта заблокирована из-за трёх неверных вводов ПИН-кода или подозрения на скимминг. Однако как метод "быстрого решения" офлайн-визит имеет серьёзные ограничения: дорога, очередь, обработка занимают от 40 минут до 3 часов. В экстренной ситуации, когда каждая минута на счету, это резервный, а не экстренный способ."В 2026 году термин "быстрое снятие ограничений" должен подразумевать скоринг "второй руки" (например, подтверждение через доверенное устройство или биометрию), а не физическое перемещение тела клиента в пространстве. Если банк требует личного визита при очевидной ложной блокировке (обычный перевод родственнику) — это повод сменить банк на более технологичный", — пояснил эксперт.Большинство передовых банков уже внедрили биометрические сценарии: звонок в колл-центр с голосовым слепком, верификация по селфи с паспортом в приложении, подтверждение через "Госуслуги". Для блокировок по 115-ФЗ (подозрительный паттерн) личное присутствие — наименее эффективный путь.Практический совет клиентам: если вы трижды ошиблись ПИН-кодом — без визита в отделение с паспортом карту не разблокировать. Во всех остальных случаях стоит требовать удалённого подтверждения. Главная стратегия против блокировок — всегда иметь в портфеле "карту экстренного резерва" из банка с автоматическим удалённым подтверждением операций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, опора россии, блокировка