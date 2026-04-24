Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Amazon будет поставлять Meta* чипы для работы с ИИ - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260424/chipy-869421446.html
Amazon будет поставлять Meta* чипы для работы с ИИ
2026-04-24T16:18+0300
экономика
технологии
бизнес
сша
канада
китай
meta
amazon
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863994952_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_6693b7fe09b123893028ccfeb4bba2a8.jpg
https://1prime.ru/20260421/ii-dvojnik-869316860.html
сша
канада
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863994952_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_8488f003fd59a743274572a6512ef587.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, сша, канада, китай, meta, amazon
Экономика, Технологии, Бизнес, США, КАНАДА, КИТАЙ, Meta, Amazon
16:18 24.04.2026
 
Amazon будет поставлять Meta* чипы для работы с ИИ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
Логотип компании Amazon - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Логотип компании Amazon. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Компания Meta* (запрещена в России как экстремистская) заключили соглашение с Amazon, в рамках которого онлайн-ритейлер будет поставлять компании чипы для работы с искусственным интеллектом, следует из пресс-релизов компаний.
"Сегодня мы объявляем о заключении соглашения с Amazon Web Services (AWS) о включении десятка миллионов ядер AWS Graviton в портфель вычислительных ресурсов Meta*, что сделает нас одним из крупнейших клиентов Graviton в мире", - говорится в сообщении Meta.
Amazon в своем релизе отмечает, что ее чип Graviton5 будут обеспечивать выполнение различных задач в работе Meta*, особенно в области искусственного интеллекта. По данным Wall Street Journal, сделка оценивается в несколько миллиардов долларов.
Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta*.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала