Amazon будет поставлять Meta* чипы для работы с ИИ - 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T16:18+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Компания Meta* (запрещена в России как экстремистская) заключили соглашение с Amazon, в рамках которого онлайн-ритейлер будет поставлять компании чипы для работы с искусственным интеллектом, следует из пресс-релизов компаний. "Сегодня мы объявляем о заключении соглашения с Amazon Web Services (AWS) о включении десятка миллионов ядер AWS Graviton в портфель вычислительных ресурсов Meta*, что сделает нас одним из крупнейших клиентов Graviton в мире", - говорится в сообщении Meta. Amazon в своем релизе отмечает, что ее чип Graviton5 будут обеспечивать выполнение различных задач в работе Meta*, особенно в области искусственного интеллекта. По данным Wall Street Journal, сделка оценивается в несколько миллиардов долларов. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Компания Meta заключила соглашение с Amazon о поставках чипов для работы с ИИ