https://1prime.ru/20260424/dvigateli-869416018.html

Россия стала лидером по производству двигателей для боевой авиации

2026-04-24T13:33+0300

промышленность

бизнес

россия

сша

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/18/869415861_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_6c5ef0e5b2e9acc7ff81519b74e1c586.jpg

РЫБИНСК (Ярославская обл.), 24 апр - ПРАЙМ. Россия в 2025 году стала лидером по производству двигателей для боевой авиации, выпустила их больше, чем США и Китай, заявил гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачев. "Мы выпустили больше всех в мире, всех вместе. Мы выпустили больше, чем Америка, больше, чем Китай", - сказал Грачев на форуме "Инновации. Технологии. Производство". Он уточнил, что речь идёт о производстве двигателей АЛ-41, АЛ-31, АИ-222 в 2025 году.

https://1prime.ru/20260422/po-869355072.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

