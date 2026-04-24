Россия стала лидером по производству двигателей для боевой авиации
Россия стала лидером по производству двигателей для боевой авиации - 24.04.2026, ПРАЙМ
Россия стала лидером по производству двигателей для боевой авиации
Россия в 2025 году стала лидером по производству двигателей для боевой авиации, выпустила их больше, чем США и Китай, заявил гендиректор Объединенной... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T13:33+0300
2026-04-24T13:33+0300
2026-04-24T13:33+0300
РЫБИНСК (Ярославская обл.), 24 апр - ПРАЙМ. Россия в 2025 году стала лидером по производству двигателей для боевой авиации, выпустила их больше, чем США и Китай, заявил гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачев. "Мы выпустили больше всех в мире, всех вместе. Мы выпустили больше, чем Америка, больше, чем Китай", - сказал Грачев на форуме "Инновации. Технологии. Производство". Он уточнил, что речь идёт о производстве двигателей АЛ-41, АЛ-31, АИ-222 в 2025 году.
сша
китай
промышленность, бизнес, россия, сша, китай
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, США, КИТАЙ
Россия стала лидером по производству двигателей для боевой авиации
ОДК: Россия стала лидером по производству двигателей для боевой авиации
РЫБИНСК (Ярославская обл.), 24 апр - ПРАЙМ. Россия в 2025 году стала лидером по производству двигателей для боевой авиации, выпустила их больше, чем США и Китай, заявил гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачев.
"Мы выпустили больше всех в мире, всех вместе. Мы выпустили больше, чем Америка, больше, чем Китай", - сказал Грачев на форуме "Инновации. Технологии. Производство".
Он уточнил, что речь идёт о производстве двигателей АЛ-41, АЛ-31, АИ-222 в 2025 году.
