Россия стала лидером по производству двигателей для боевой авиации - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260424/dvigateli-869416018.html
Россия стала лидером по производству двигателей для боевой авиации
промышленность
бизнес
россия
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/18/869415861_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_6c5ef0e5b2e9acc7ff81519b74e1c586.jpg
РЫБИНСК (Ярославская обл.), 24 апр - ПРАЙМ. Россия в 2025 году стала лидером по производству двигателей для боевой авиации, выпустила их больше, чем США и Китай, заявил гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачев. "Мы выпустили больше всех в мире, всех вместе. Мы выпустили больше, чем Америка, больше, чем Китай", - сказал Грачев на форуме "Инновации. Технологии. Производство". Он уточнил, что речь идёт о производстве двигателей АЛ-41, АЛ-31, АИ-222 в 2025 году.
https://1prime.ru/20260422/po-869355072.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/18/869415861_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_86f8f105c3a50cb790d85d0c9db5f433.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ОДК: Россия стала лидером по производству двигателей для боевой авиации

© РИА Новости . Нина Падалко | Перейти в медиабанкИнженер в сборочном цехе
Инженер в сборочном цехе - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Инженер в сборочном цехе. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала