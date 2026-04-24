Эксперт предупредил об активизации мошеннических атак на подростков

2026-04-24T03:22+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Активизация мошеннических атак на подростков ожидается в конце апреля и начале мая на фоне экзаменационного периода, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "В конце апреля - начале мая следует ожидать активизации атак мошенников на подростковую аудиторию", - сказал Машаров. Он напомнил, что в настоящее время школьники проходят промежуточные аттестации, а впереди их ждут ОГЭ и ЕГЭ, что повышает нагрузку и делает подростков более уязвимыми к цифровым угрозам. "В этот период времени школьники активно пользуются различными ресурсами для подготовки и успешной сдачи, переходят, в том числе, по фишинговым ссылкам. Самое главное в этот период времени - родительская помощь и контроль", - добавил собеседник агентства. Эксперт также порекомендовал родителям интересоваться учебой детей и помогать им справляться со стрессом, так как неудовлетворительные результаты и нестабильное эмоциональное состояние могут привести к негативным последствиям и повысить уязвимость подростков к влиянию мошенников, а в отдельных случаях - к росту агрессии и риску противоправного поведения.​

