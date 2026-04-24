https://1prime.ru/20260424/ekspert-869405497.html
Эксперт предупредил об активизации мошеннических атак на подростков
2026-04-24T03:22+0300
технологии
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869405497.jpg?1776990154
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Активизация мошеннических атак на подростков ожидается в конце апреля и начале мая на фоне экзаменационного периода, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"В конце апреля - начале мая следует ожидать активизации атак мошенников на подростковую аудиторию", - сказал Машаров.
Он напомнил, что в настоящее время школьники проходят промежуточные аттестации, а впереди их ждут ОГЭ и ЕГЭ, что повышает нагрузку и делает подростков более уязвимыми к цифровым угрозам.
"В этот период времени школьники активно пользуются различными ресурсами для подготовки и успешной сдачи, переходят, в том числе, по фишинговым ссылкам. Самое главное в этот период времени - родительская помощь и контроль", - добавил собеседник агентства.
Эксперт также порекомендовал родителям интересоваться учебой детей и помогать им справляться со стрессом, так как неудовлетворительные результаты и нестабильное эмоциональное состояние могут привести к негативным последствиям и повысить уязвимость подростков к влиянию мошенников, а в отдельных случаях - к росту агрессии и риску противоправного поведения.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
