Эксперт предупредил об активизации мошеннических атак на подростков - 24.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил об активизации мошеннических атак на подростков
Эксперт Машаров: мошеннические атаки на подростков ожидаются в конце апреля и начале мая

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Активизация мошеннических атак на подростков ожидается в конце апреля и начале мая на фоне экзаменационного периода, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"В конце апреля - начале мая следует ожидать активизации атак мошенников на подростковую аудиторию", - сказал Машаров.
Он напомнил, что в настоящее время школьники проходят промежуточные аттестации, а впереди их ждут ОГЭ и ЕГЭ, что повышает нагрузку и делает подростков более уязвимыми к цифровым угрозам.
"В этот период времени школьники активно пользуются различными ресурсами для подготовки и успешной сдачи, переходят, в том числе, по фишинговым ссылкам. Самое главное в этот период времени - родительская помощь и контроль", - добавил собеседник агентства.
Эксперт также порекомендовал родителям интересоваться учебой детей и помогать им справляться со стрессом, так как неудовлетворительные результаты и нестабильное эмоциональное состояние могут привести к негативным последствиям и повысить уязвимость подростков к влиянию мошенников, а в отдельных случаях - к росту агрессии и риску противоправного поведения.​
 
