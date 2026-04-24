Эксперт назвал самый дорогой природный металл в мире - 24.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал самый дорогой природный металл в мире
Самым дорогим природным металлом в мире является родий, его стоимость превышает 10 тысяч долларов за тройскую унцию, рассказал РИА Новости доктор экономических... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T03:46+0300
Эксперт назвал самый дорогой природный металл в мире

Экономист Гордиенко назвал родий самым дорогим природным металлом в мире

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Самым дорогим природным металлом в мире является родий, его стоимость превышает 10 тысяч долларов за тройскую унцию, рассказал РИА Новости доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
"На сегодняшний день самым дорогим металлом на мировом коммерческом рынке считается родий - он стоит около 10,1 тысячи долларов за тройскую унцию", - сказал он.
Гордиенко объяснил такую стоимость родия тем, что хотя запасов этого металла в мире хватит на десятилетия, его целенаправленной добычи нет, а поступление на мировой рынок зависит от освоения месторождений платины и палладия.
Эксперт отметил, что в ближайшей перспективе рынок будет жить за счет продления срока службы действующих шахт, точечных расширений и переработки лома, а не за счет резкого притока новых месторождений.
"Крупные производители платиноидов осторожны с новыми проектами и не готовы агрессивно наращивать добычу на новых месторождениях без устойчиво высоких цен на основные металлы группы на рынке", - добавил Гордиенко.
Как отмечает эксперт, главная сфера применения родия - автомобильные каталитические нейтрализаторы, где он используется для снижения выбросов вредных газов. Около 80% получаемого в мире металла идет на эти цели.
Согласно отчету геологической службы США, на начало 2026 года на Южную Африку приходилось 72% от общих мировых запасов платиноидов, на Россию - 10%, на Зимбабве - 8%. На остальные страны приходится по менее чем 1% от всех запасов.
 
