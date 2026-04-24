Эксперты рассказали, сколько заемщиков рискуют получить отказ в ипотеке

2026-04-24T06:17+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Около трети заемщиков рискуют получить отказ в ипотеке из-за более строгой оценки их доходов с 1 апреля этого года, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. С 1 апреля при оценке показателя долговой нагрузки заемщика, в значительной степени влияющего на вероятность одобрения кредита, используются только официально подтвержденные доходы. Как уточнил управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, разовые и неофициальные поступления игнорируются. "Регулятор продолжает работу по ужесточению требований к заемщикам для минимизации риска ухудшения качества ипотечных портфелей банков. Шансы на одобрение кредита у тех, кто получает не белую зарплату и подвержен высокой долговой нагрузке, ощутимо снизились с 1 апреля. Под такие ограничения могут попасть около 25-35% потенциальных ипотечных заемщиков, что будет способствовать сдерживанию продаж как новостроек, так и готового жилья в 2026 году", - считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Кроме того, по словам замруководителя ипотечного департамента агентства недвижимости "Этажи" Татьяны Решетниковой, есть требования к учету дохода, получаемого от сдачи жилья в аренду, и заработку самого заемщика. "Банки теперь обязаны сравнивать доход, указанный заемщиком в справке по форме 2-НДФЛ, с заработком, который, по данным Росстата, получают специалисты в той же сфере и должности, за вычетом 10%. Учитываться будет меньший из этих показателей. Но проблема в том, что такой усредненный подход не принимает во внимание повышенный доход уникальных специалистов, который может кратно отличаться от среднего уровня по отрасли", - сказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Он добавил, что качество новых ипотечных выдач улучшится за счет более строгой оценки доходов заемщиков. Это важно на фоне роста доли просроченных платежей по ипотеке, составившей на 1 марта 2026 года 1,03% против 0,57% год назад. Помимо изменений в оценке показателя долговой нагрузки, есть другие факторы, сдерживающие выдачу ипотеки. К ним Беликов отнес дороговизну недвижимости и повышенную закредитованность населения, в льготном сегменте дополнительное воздействие оказывает правило "одна ипотека на семью" по семейной программе. "В целом доступность жилья в кредит в России сейчас низкая, и в среднесрочной перспективе не наблюдаются драйверы, которые могли бы это изменить", - считает он. В то же время Решетникова убеждена, что выдачи ипотеки простимулирует снижение ставок по ней. "Потенциал роста спроса на рыночную ипотеку при оптимистичном прогнозе снижения ипотечных ставок до 15-16% к концу года достаточно высок. По нашим многолетним наблюдениям, каждое снижение средних одобренных ставок на один подпункт повышает спрос на рыночную ипотеку в среднем на 10-15%, а большой объем накопленного отложенного спроса за последние пару лет может существенно усилить такой тренд", - добавила она. Как ожидает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова, по итогам 2026 года объем выдачи ипотеки вырастет на 6-11% по сравнению с 2025-м и составит 4,8-5 триллионов рублей.

недвижимость, финансы, банки, акра, росстат, нра