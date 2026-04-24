ЕС закупает энергоносители из России, не афишируя это, заявил сенатор
ЕС закупает энергоносители из России, не афишируя это, заявил сенатор
2026-04-24T18:53+0300
политика
газ
рф
владимир чижов
кая каллас
ес
Политика, Газ, РФ, Владимир Чижов, Кая Каллас, ЕС
18:53 24.04.2026
 
ЕС закупает энергоносители из России, не афишируя это, заявил сенатор

Чижов заявил, что ЕС, несмотря на антироссийскую позицию, закупает нефть и газ из России

© РИА Новости . Максим Богодвид
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 24.04.2026
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз, несмотря на антироссийскую позицию, закупает нефть и газ из РФ, просто не афишируя это, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.
"С одной стороны, не хотят (закупать энергоносители из РФ - ред.), с другой стороны, покупают. И нефть, и газ. Причем объёмы поставок растут. Другое дело, что это не афишируется. Очень недовольна этим (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил на пресс-конференции, что Европейский союз не откажется от своих планов отказаться от закупок любой российской энергии, поскольку это было бы "огромной ошибкой".
Песков прокомментировал отказ стран Европы от российских энергоносителей
12 апреля, 13:20
 
ПолитикаГазРФВладимир ЧижовКая КалласЕС
 
 
