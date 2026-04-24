https://1prime.ru/20260424/energonositeli-869428839.html

ЕС закупает энергоносители из России, не афишируя это, заявил сенатор

2026-04-24T18:53+0300

политика

газ

рф

владимир чижов

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз, несмотря на антироссийскую позицию, закупает нефть и газ из РФ, просто не афишируя это, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. "С одной стороны, не хотят (закупать энергоносители из РФ - ред.), с другой стороны, покупают. И нефть, и газ. Причем объёмы поставок растут. Другое дело, что это не афишируется. Очень недовольна этим (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил на пресс-конференции, что Европейский союз не откажется от своих планов отказаться от закупок любой российской энергии, поскольку это было бы "огромной ошибкой".

https://1prime.ru/20260412/energetika-869095752.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

