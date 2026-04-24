ЕС закупает энергоносители из России, не афишируя это, заявил сенатор
Евросоюз, несмотря на антироссийскую позицию, закупает нефть и газ из РФ, просто не афишируя это, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда,... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T18:53+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз, несмотря на антироссийскую позицию, закупает нефть и газ из РФ, просто не афишируя это, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. "С одной стороны, не хотят (закупать энергоносители из РФ - ред.), с другой стороны, покупают. И нефть, и газ. Причем объёмы поставок растут. Другое дело, что это не афишируется. Очень недовольна этим (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил на пресс-конференции, что Европейский союз не откажется от своих планов отказаться от закупок любой российской энергии, поскольку это было бы "огромной ошибкой".
