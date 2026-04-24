"Хомяк в колесе". В ЕП резко высказались из-за решения против России - 24.04.2026, ПРАЙМ
"Хомяк в колесе". В ЕП резко высказались из-за решения против России
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Введение санкций против России сравнимо с бегом хомяка в колесе, заявил депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга.
"Евросоюз объявляет о подготовке 21-го пакета санкций против России. Это решение, без сомнений, основано на огромном успехе предыдущих 20-ти? Это напоминает хомяка в колесе", — написал он в социальной сети X.
Глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу заявила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние "красные линии" по санкциям.
В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.
