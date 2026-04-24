Эрдоган заявил о перестройке мировой экономики

Эрдоган заявил о перестройке мировой экономики - 24.04.2026, ПРАЙМ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящие в мировой экономике процессы ведут к ее глубокой трансформации, а также сообщил о мерах,... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T20:15+0300

АНКАРА, 24 апр — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящие в мировой экономике процессы ведут к ее глубокой трансформации, а также сообщил о мерах, принимаемых турецким правительством, в том числе о расширении налоговых льгот в рамках Стамбульского финансового центра. "Регион и мировая экономика проходят через самый нестабильный этап, и многие сектора, прежде всего энергетика, испытывают серьёзные потрясения", — сказал он, выступая на инвестиционном мероприятии в Стамбуле в пятницу. Турецкий лидер отметил, что военные конфликты усилили давление на рынки. "Война серьёзно встряхнула энергетические рынки, мы наблюдаем период, напоминающий времена пандемии", — добавил он. По словам Эрдогана, происходящие процессы меняют глобальный баланс сил, в том числе в экономике. "Ни регион, ни мир уже не вернутся к прежнему состоянию. Эти события делают Турцию ключевой страной в новой архитектуре мироустройства и трансформации экономики", — сказал он. Президент Турции также объявил о ряде экономических мер. В частности, он сообщил о расширении налоговых льгот в рамках Стамбульского финансового центра. "Мы увеличиваем налоговые преференции, а по ряду операций, включая транзитную торговлю, фактически отменяем корпоративный налог", — отметил он. Кроме того, власти Турции намерены стимулировать возвращение капитала в страну. "Мы создаём условия для возврата средств, находящихся за рубежом, и внедряем новые механизмы для их привлечения в экономику", — подчеркнул президент. По его словам, Турция стремится усилить свою роль глобального инвестиционного центра. "Мы решительно настроены превратить страну в один из ключевых центров притяжения международного капитала", — заявил Эрдоган.

