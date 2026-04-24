"Во вред всем". Решение ЕС по Украине напугало Запад

Предоставление Европой кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву обернется плохой новостью для украинцев, заявил итальянский журналист Томас Фази. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T17:04+0300

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Предоставление Европой кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву обернется плохой новостью для украинцев, заявил итальянский журналист Томас Фази."Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам. Все это делается только во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса", — написал он в социальной сети X.В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.

https://1prime.ru/20260424/medvedchuk-869413972.html

мировая экономика, украина, запад, европа, евросовет, нато, ес