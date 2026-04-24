"Во вред всем". Решение ЕС по Украине напугало Запад - 24.04.2026, ПРАЙМ
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине напугало Запад
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине напугало Запад - 24.04.2026, ПРАЙМ
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине напугало Запад
Предоставление Европой кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву обернется плохой новостью для украинцев, заявил итальянский журналист Томас Фази. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T17:04+0300
2026-04-24T17:04+0300
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Предоставление Европой кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву обернется плохой новостью для украинцев, заявил итальянский журналист Томас Фази."Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам. Все это делается только во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса", — написал он в социальной сети X.В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.
украина
запад
европа
мировая экономика, украина, запад, европа, евросовет, нато, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕВРОПА, Евросовет, НАТО, ЕС
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине напугало Запад

Фази: решение ЕС предоставить 90 миллиардов Киеву навредит украинцам

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Предоставление Европой кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву обернется плохой новостью для украинцев, заявил итальянский журналист Томас Фази.
"Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам. Все это делается только во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса", — написал он в социальной сети X.
В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.
Одобренный ЕС кредит не закроет все потребности Украины, считает Медведчук
Мировая экономикаУКРАИНАЗАПАДЕВРОПАЕвросоветНАТОЕС
 
 
