Lovit предоставил доступ к инфраструктуре домов ПИКа для других провайдеров
Lovit предоставил доступ к инфраструктуре домов ПИКа для других провайдеров
2026-04-24T10:55+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Провайдер домашнего интернета "Ловител" (бренд Lovit) установил недискриминационный доступ к инфраструктуре для операторов связи в домах застройщик ПИК, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "Ловител" по предписанию ФАС установил недискриминационный доступ к инфраструктуре для операторов связи. Компания направила отчет в ведомство", - говорится в сообщении. Отмечается, что провайдер разработал и разместил на официальном сайте порядок доступа к кабельной канализации. Документ устанавливает недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре Lovit за экономически обоснованную плату. Доступ в кабельную канализацию Lovit позволит операторам разработать проекты монтажа сетей связи в домах ПИКа и направить их на рассмотрение управляющим компаниям, отметили в ФАС. Так, по данным ведомства, УК ПИК уже рассмотрели 330 поступивших запросов операторов на размещение сетей в ЖК: проведены совместные осмотры общего имущества, операторам предоставлена техническая документация. При этом в ФАС подчеркнули, что служба продолжит контроль за действиями группы ПИК по предоставлению недискриминационных условий доступа к инфраструктуре связи. В мае 2025 года ФАС сообщала, что выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИКа и продолжает проверку в связи с жалобами на эту ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу ПИК и услуги связи предоставляются Lovit - единственным оператором самого застройщика. В сентябре ФАС возбудила дело в отношении ПИК: входящий в группу этого девелопера провайдер связи Lovit ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре. А в декабре ФАС выдала предписание застройщику обеспечить недискриминационный доступ интернет-провайдерам к инфраструктуре в своих ЖК.
https://1prime.ru/20260423/mts--869391881.html
