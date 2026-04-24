https://1prime.ru/20260424/fas-869412615.html

Lovit предоставил доступ к инфраструктуре домов ПИКа для других провайдеров - 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T10:55+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c4df3d0fd1078694030f0bebf6304ec7.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Провайдер домашнего интернета "Ловител" (бренд Lovit) установил недискриминационный доступ к инфраструктуре для операторов связи в домах застройщик ПИК, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "Ловител" по предписанию ФАС установил недискриминационный доступ к инфраструктуре для операторов связи. Компания направила отчет в ведомство", - говорится в сообщении. Отмечается, что провайдер разработал и разместил на официальном сайте порядок доступа к кабельной канализации. Документ устанавливает недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре Lovit за экономически обоснованную плату. Доступ в кабельную канализацию Lovit позволит операторам разработать проекты монтажа сетей связи в домах ПИКа и направить их на рассмотрение управляющим компаниям, отметили в ФАС. Так, по данным ведомства, УК ПИК уже рассмотрели 330 поступивших запросов операторов на размещение сетей в ЖК: проведены совместные осмотры общего имущества, операторам предоставлена техническая документация. При этом в ФАС подчеркнули, что служба продолжит контроль за действиями группы ПИК по предоставлению недискриминационных условий доступа к инфраструктуре связи. В мае 2025 года ФАС сообщала, что выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИКа и продолжает проверку в связи с жалобами на эту ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу ПИК и услуги связи предоставляются Lovit - единственным оператором самого застройщика. В сентябре ФАС возбудила дело в отношении ПИК: входящий в группу этого девелопера провайдер связи Lovit ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре. А в декабре ФАС выдала предписание застройщику обеспечить недискриминационный доступ интернет-провайдерам к инфраструктуре в своих ЖК.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

