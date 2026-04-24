https://1prime.ru/20260424/finlyandiya-869408442.html
"Висит на деревьях": в Хельсинки запаниковали из-за странного вещества
2026-04-24T07:47+0300
общество
хельсинки
плесецк
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Согласно данным газеты Iltalehti, вечером в среду местные жители Хельсинки заметили на деревьях необычный белый материал, происхождение которого вызвало у них недоумение. "Мы смотрели примерно с расстояния 500 метров и затем начали задумываться, что висит на деревьях", — сообщил изданию один из жителей.Прохожие не смогли определить, из чего именно был сделан материал. "Я не уверен, была ли это ткань или пластик", — сказал один из них.Газета не предоставляет точной информации о возможной природе данного вещества. На прошлой неделе газета Iltalehti, ссылаясь на данные командного центра региональной полиции, сообщила, что в небе над Лапландией наблюдали странное свечение. Таинственный объект и фоновое светящееся пятно были видны из городов, таких как Миккели, Киурувеси, Лаппеенранта, Иливиеска, Пиетарсаари и некоторых других. Позднее полиция предположила, что это могла быть российская ракета-носитель, запущенная с космодрома Плесецк.
https://1prime.ru/20260421/zelenskiy-869345535.html
https://1prime.ru/20260422/finyandiya-869352621.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Положить конец". В Финляндии выступили с жестким требованием к Зеленскому
"Как же мы глупы": в Финляндии пожалели о совершенной ошибке