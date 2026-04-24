"Висит на деревьях": в Хельсинки запаниковали из-за странного вещества

2026-04-24T07:47+0300

МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Согласно данным газеты Iltalehti, вечером в среду местные жители Хельсинки заметили на деревьях необычный белый материал, происхождение которого вызвало у них недоумение. "Мы смотрели примерно с расстояния 500 метров и затем начали задумываться, что висит на деревьях", — сообщил изданию один из жителей.Прохожие не смогли определить, из чего именно был сделан материал. "Я не уверен, была ли это ткань или пластик", — сказал один из них.Газета не предоставляет точной информации о возможной природе данного вещества. На прошлой неделе газета Iltalehti, ссылаясь на данные командного центра региональной полиции, сообщила, что в небе над Лапландией наблюдали странное свечение. Таинственный объект и фоновое светящееся пятно были видны из городов, таких как Миккели, Киурувеси, Лаппеенранта, Иливиеска, Пиетарсаари и некоторых других. Позднее полиция предположила, что это могла быть российская ракета-носитель, запущенная с космодрома Плесецк.

общество , хельсинки, плесецк