Цена на газ в США опустилась до минимума с октября 2024 года
Стоимость природного газа в США в пятницу падает более чем на 4%, показатель опустился до минимума с конца октября 2024 года, следует из данных Нью-Йоркской... | 24.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость природного газа в США в пятницу падает более чем на 4%, показатель опустился до минимума с конца октября 2024 года, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). По состоянию на 19.12 мск цена майских фьючерсов на природный газ на главном американском хабе Henry Hub опускалась на 4,28% - до 2,502 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц). Минутами ранее показатель впервые с 27 октября 2024 года опускался ниже отметки в 4,5 доллара за MMBtu. Цена на природный газ в США снижается второй день подряд, в четверг она опустилась на 4%. С начала недели газ подешевел на 6,5%.
