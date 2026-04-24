Цена на газ в США опустилась до минимума с октября 2024 года - 24.04.2026, ПРАЙМ
Цена на газ в США опустилась до минимума с октября 2024 года
Цена на газ в США опустилась до минимума с октября 2024 года
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость природного газа в США в пятницу падает более чем на 4%, показатель опустился до минимума с конца октября 2024 года, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). По состоянию на 19.12 мск цена майских фьючерсов на природный газ на главном американском хабе Henry Hub опускалась на 4,28% - до 2,502 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц). Минутами ранее показатель впервые с 27 октября 2024 года опускался ниже отметки в 4,5 доллара за MMBtu. Цена на природный газ в США снижается второй день подряд, в четверг она опустилась на 4%. С начала недели газ подешевел на 6,5%.
N MEX: цена природного газа в США опустилась до минимума с конца октября 2024 года

© flickr.com / Imahornfan Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США
 Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость природного газа в США в пятницу падает более чем на 4%, показатель опустился до минимума с конца октября 2024 года, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX).
По состоянию на 19.12 мск цена майских фьючерсов на природный газ на главном американском хабе Henry Hub опускалась на 4,28% - до 2,502 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц). Минутами ранее показатель впервые с 27 октября 2024 года опускался ниже отметки в 4,5 доллара за MMBtu.
Цена на природный газ в США снижается второй день подряд, в четверг она опустилась на 4%. С начала недели газ подешевел на 6,5%.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Глава Минэнерго США отказался гарантировать снижение цен на бензин
22 апреля, 22:38
 
