Дмитриев предсказал Германии экономический коллапс - 24.04.2026, ПРАЙМ
Дмитриев предсказал Германии экономический коллапс
газ
германия
рф
иран
кирилл дмитриев
россия
германия
рф
иран
Дмитриев предсказал Германии немедленный и необратимый экономический коллапс

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Германию без российского газа в период энергетического кризиса ждет не долгосрочная стагнация, а немедленный и необратимый экономический коллапс, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Без российского газа в период самого тяжелого энергетического кризиса в истории Германия движется не просто к долгосрочной стагнации, а к немедленному и необратимому экономическому коллапсу", - написал Дмитриев в соцсети X.
В четверг экономический обозреватель агентства Рейтер Пьер Бриансон написал, что без серьезных реформ Германии грозит долгосрочная стагнация, поскольку энергетический шок от конфликта вокруг Ирана последовал после шести лет экономической стагнации.
ГазГЕРМАНИЯРФИРАНКирилл ДмитриевРОССИЯ
 
 
