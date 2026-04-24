В Госдуме предложили повысить выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС

2026-04-24T04:22+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили повысить размеры ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС до шести тысяч рублей, а для проживающих в зоне с правом отселения - до 1,5 тысяч рублей. Соответствующее обращение депутаты направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Юрий Афонин, Андрей Алехин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Казбек Тайсаев. "Считаем целесообразным и экономически обусловленным необходимость существенного повышения размеров ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии до шести тысяч рублей и до 1,5 тысячи рублей для проживающих в зоне с правом отселения", - сказано в обращении. Также парламентарии предложили провести соразмерную индексацию иных денежных выплат, предназначенных для граждан, подвергшихся воздействию последствий катастрофы на ЧАЭС. В беседе с РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что ликвидаторы Чернобыльской аварии - это советские герои, которые, рискуя жизнью, защитили от глобального радиационного заражения весь мир, здоровье всех ликвидаторов сильно подорвано облучением, а сегодня даже самым молодым из них - около 60 лет, большинству же - еще больше. По словам депутата, практически всем им приходится тратить большие суммы на поддержание здоровья, поэтому и предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты для них, а впоследствии индексировать ее каждый год, равно как и все другие положенные им выплаты. "Те же меры - увеличение выплат и их ежегодную индексацию - мы предлагаем в отношении жителей территорий, подвергшихся радиационному загрязнению. Мы убеждены, что государство должно сегодня поддержать чернобыльцев", - подытожил Афонин.

