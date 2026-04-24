https://1prime.ru/20260424/gosduma-869405992.html
В Госдуме предложили повысить выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили повысить размеры ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС до шести тысяч рублей, а для... | 24.04.2026, ПРАЙМ
энергетика
экономика
общество
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869405992.jpg?1776993776
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили повысить размеры ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС до шести тысяч рублей, а для проживающих в зоне с правом отселения - до 1,5 тысяч рублей.
Соответствующее обращение депутаты направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Юрий Афонин, Андрей Алехин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Казбек Тайсаев.
"Считаем целесообразным и экономически обусловленным необходимость существенного повышения размеров ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии до шести тысяч рублей и до 1,5 тысячи рублей для проживающих в зоне с правом отселения", - сказано в обращении.
Также парламентарии предложили провести соразмерную индексацию иных денежных выплат, предназначенных для граждан, подвергшихся воздействию последствий катастрофы на ЧАЭС.
В беседе с РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что ликвидаторы Чернобыльской аварии - это советские герои, которые, рискуя жизнью, защитили от глобального радиационного заражения весь мир, здоровье всех ликвидаторов сильно подорвано облучением, а сегодня даже самым молодым из них - около 60 лет, большинству же - еще больше.
По словам депутата, практически всем им приходится тратить большие суммы на поддержание здоровья, поэтому и предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты для них, а впоследствии индексировать ее каждый год, равно как и все другие положенные им выплаты.
"Те же меры - увеличение выплат и их ежегодную индексацию - мы предлагаем в отношении жителей территорий, подвергшихся радиационному загрязнению. Мы убеждены, что государство должно сегодня поддержать чернобыльцев", - подытожил Афонин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , кпрф
Энергетика, Экономика, Общество , КПРФ
