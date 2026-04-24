Хакеры атаковали спортивную организацию под видом обновления ПО
2026-04-24T01:48+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Хакеры атаковали спортивную организацию под видом обновления программного обеспечения (ПО) и внедрили вредоносные алгоритмы для взлома инфраструктуры, рассказали РИА Новости эксперты центра исследования киберугроз "Солар".
"Группировка NGC8211 атаковала компанию через крупного интегратора ПО - от его имени она внедрила в инфраструктуру жертвы бэкдор для получения доступа к серверам жертвы под видом обновления одной из лицензионных программ", - сообщили они.
По результатам исследования эксперты выяснили, что хакеры использовали информацию из старой утечки данных компании, проникнув в инфраструктуру за две недели до их шифрования.
После этого, аферисты получили доступ к инфраструктуре организации, где и разместили вредоносное ПО, которое со временем стало отображаться как легитимная программа.
За 12 часов до уничтожения систем хакеры смогли войти в сервисную учетную запись, а после этого зашифровали данные и потребовали выкуп.
"Мы активно призываем не только крупные, но и небольшие компании всерьез заниматься выстраиванием информационной безопасности, а в случае атаки – не вестись на предложения выкупа", - напомнил эксперт компании "Солар" Денис Чернов.
Он добавил, что даже после выкупа, злоумышленники не отдадут дешифратор. Также они могут оставить код, чтобы потом повторно зашифровать данные и потребовать выкуп, подчеркнул эксперт.
