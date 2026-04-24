https://1prime.ru/20260424/hakery-869404407.html

Хакеры атаковали спортивную организацию под видом обновления ПО

Хакеры атаковали спортивную организацию под видом обновления ПО - 24.04.2026, ПРАЙМ

Хакеры атаковали спортивную организацию под видом обновления ПО

Хакеры атаковали спортивную организацию под видом обновления программного обеспечения (ПО) и внедрили вредоносные алгоритмы для взлома инфраструктуры,... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T01:48+0300

2026-04-24T01:48+0300

2026-04-24T01:48+0300

технологии

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869404407.jpg?1776984530

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Хакеры атаковали спортивную организацию под видом обновления программного обеспечения (ПО) и внедрили вредоносные алгоритмы для взлома инфраструктуры, рассказали РИА Новости эксперты центра исследования киберугроз "Солар". "Группировка NGC8211 атаковала компанию через крупного интегратора ПО - от его имени она внедрила в инфраструктуру жертвы бэкдор для получения доступа к серверам жертвы под видом обновления одной из лицензионных программ", - сообщили они. По результатам исследования эксперты выяснили, что хакеры использовали информацию из старой утечки данных компании, проникнув в инфраструктуру за две недели до их шифрования. После этого, аферисты получили доступ к инфраструктуре организации, где и разместили вредоносное ПО, которое со временем стало отображаться как легитимная программа. За 12 часов до уничтожения систем хакеры смогли войти в сервисную учетную запись, а после этого зашифровали данные и потребовали выкуп. "Мы активно призываем не только крупные, но и небольшие компании всерьез заниматься выстраиванием информационной безопасности, а в случае атаки – не вестись на предложения выкупа", - напомнил эксперт компании "Солар" Денис Чернов. Он добавил, что даже после выкупа, злоумышленники не отдадут дешифратор. Также они могут оставить код, чтобы потом повторно зашифровать данные и потребовать выкуп, подчеркнул эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки