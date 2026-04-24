Heineken подал иск против администрации Трампа - 24.04.2026, ПРАЙМ
Heineken подал иск против администрации Трампа
Heineken подал иск против администрации Трампа
2026-04-24T09:50+0300
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
heineken
верховный суд
ГААГА, 24 апр - ПРАЙМ. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken подал иск против администрации американского президента Дональда Трампа из-за переплаты импортных пошлин, пишет газета NRC. "Компания Heineken подала иск против администрации Трампа в США из-за переплаты импортных пошлин", - говорится в статье. По словам финансового директора Heineken Харольда ван ден Брука, в 2025 году пивоваренный концерн заплатил "десятки миллионов евро" за импорт сырья и напитков в США. В прошлом году Трамп принял решение установить импортные пошлины для разных стран, основываясь на законодательстве 1970-х годов. Ранее, в этом году, Верховный суд США постановил, что президент не опирался на эти законы для обоснования уровня своих пошлин. После этого Трамп ввел единую пошлину в размере 10%. Ван ден Брук утверждает, что Heineken переплатил импортные пошлины. Однако о компенсации какой суммы идет речь в иске, он не уточнил.
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Heineken, Верховный суд
Heineken подал иск против администрации Трампа из-за переплаты импортных пошлин

ГААГА, 24 апр - ПРАЙМ. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken подал иск против администрации американского президента Дональда Трампа из-за переплаты импортных пошлин, пишет газета NRC.
"Компания Heineken подала иск против администрации Трампа в США из-за переплаты импортных пошлин", - говорится в статье.
По словам финансового директора Heineken Харольда ван ден Брука, в 2025 году пивоваренный концерн заплатил "десятки миллионов евро" за импорт сырья и напитков в США.
В прошлом году Трамп принял решение установить импортные пошлины для разных стран, основываясь на законодательстве 1970-х годов. Ранее, в этом году, Верховный суд США постановил, что президент не опирался на эти законы для обоснования уровня своих пошлин. После этого Трамп ввел единую пошлину в размере 10%.
Ван ден Брук утверждает, что Heineken переплатил импортные пошлины. Однако о компенсации какой суммы идет речь в иске, он не уточнил.
 
