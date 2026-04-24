https://1prime.ru/20260424/heineken--869410573.html
Heineken подал иск против администрации Трампа
2026-04-24T09:50+0300
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
heineken
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866391341_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c7a7ae6785b20e939fae2b6aa2463c58.jpg
https://1prime.ru/20260424/tramp-869409812.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866391341_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_ea4eba894f0862567cfa81d4e149aa17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Heineken, Верховный суд
Heineken подал иск против администрации Трампа из-за переплаты импортных пошлин
ГААГА, 24 апр - ПРАЙМ.
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken подал иск против администрации американского президента Дональда Трампа из-за переплаты импортных пошлин, пишет газета NRC
.
"Компания Heineken подала иск против администрации Трампа в США из-за переплаты импортных пошлин", - говорится в статье.
Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии
По словам финансового директора Heineken Харольда ван ден Брука, в 2025 году пивоваренный концерн заплатил "десятки миллионов евро" за импорт сырья и напитков в США.
В прошлом году Трамп принял решение установить импортные пошлины для разных стран, основываясь на законодательстве 1970-х годов. Ранее, в этом году, Верховный суд США постановил, что президент не опирался на эти законы для обоснования уровня своих пошлин. После этого Трамп ввел единую пошлину в размере 10%.
Ван ден Брук утверждает, что Heineken переплатил импортные пошлины. Однако о компенсации какой суммы идет речь в иске, он не уточнил.