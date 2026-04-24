Индекс потребительских цен в Японии в марте ускорил рост до 1,5%

2026-04-24T07:45+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам марта ускорил рост до 1,5% в годовом выражении после уменьшения на 1,3% по итогам февраля, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. За март индекс потребительских цен вырос на 0,4% после сокращения на 0,6% в феврале. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 1,8% после роста на 1,6% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В марте базовые потребительские цены увеличились на 0,6% после снижения на 0,5% в феврале. Также рост цен на альтернативное топливо и свет в марте составил 10% в месячном выражении, в годовом - 6,3%.

