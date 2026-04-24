ЦБ пересмотрел прогнозы по инфляции на 2026-2027 годы - 24.04.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
ЦБ пересмотрел прогнозы по инфляции на 2026-2027 годы
ЦБ пересмотрел прогнозы по инфляции на 2026-2027 годы - 24.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ пересмотрел прогнозы по инфляции на 2026-2027 годы
Проинфляционные риски возросли, это требует более взвешенного подхода при снижении ставки, в связи с этим ЦБ РФ пересмотрел прогнозы на 2026-2027 годы, заявила... | 24.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Проинфляционные риски возросли, это требует более взвешенного подхода при снижении ставки, в связи с этим ЦБ РФ пересмотрел прогнозы на 2026-2027 годы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Существенно возросли проинфляционные риски, они связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике. В этих условиях от нас требуется более осторожный и взвешенный подход при принятии решений, с учетом чего мы немного повысили прогноз средней ключевой ставки на этот год - до 14-14,5%, а на следующий - до 8-10%", - сказала она. Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. В заявлении по ключевой ставке ЦБ полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
ЦБ пересмотрел прогнозы по инфляции на 2026-2027 годы

ЦБ РФ: проинфляционные риски выросли, нужен более взвешенный подход при снижении ставки

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Проинфляционные риски возросли, это требует более взвешенного подхода при снижении ставки, в связи с этим ЦБ РФ пересмотрел прогнозы на 2026-2027 годы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Существенно возросли проинфляционные риски, они связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике. В этих условиях от нас требуется более осторожный и взвешенный подход при принятии решений, с учетом чего мы немного повысили прогноз средней ключевой ставки на этот год - до 14-14,5%, а на следующий - до 8-10%", - сказала она.
Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
В заявлении по ключевой ставке ЦБ полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
