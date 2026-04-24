Япония выделила $5 миллиардов для сдерживания роста цен в стране - 24.04.2026, ПРАЙМ
Япония выделила $5 миллиардов для сдерживания роста цен в стране
Япония выделила $5 миллиардов для сдерживания роста цен в стране - 24.04.2026, ПРАЙМ
Япония выделила $5 миллиардов для сдерживания роста цен в стране
Правительство Японии в пятницу приняло решение выделить 794,8 миллиарда иен (около 5 миллиардов долларов) из резервного фонда 2025 финансового года для... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T06:54+0300
2026-04-24T07:07+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
сша
япония
ТОКИО, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство Японии в пятницу приняло решение выделить 794,8 миллиарда иен (около 5 миллиардов долларов) из резервного фонда 2025 финансового года для сдерживания роста цен на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара. "Что касается реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, то на фоне роста цен на энергоносители правительство уже принимало меры для смягчения влияния на жизнь граждан и экономическую деятельность: 24 апреля было принято решение о выделении 794,8 миллиарда иен из резервного фонда 2025 финансового года (завершился 31 марта - ред.)", - сказал генсек в ходе пресс-конференции. По словам генерального секретаря, с учетом уже имеющихся средств общий объем в ответ на обострение на Ближнем Востоке достигает примерно 1 триллиона иен (около 6,3 миллиарда долларов). "На данном этапе правительство не считает необходимым формирование дополнительного бюджета", - отметил генсек. Генеральный секретарь правительства подчеркнул, что власти продолжат внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на экономику и цены, при необходимости примут дополнительные меры. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
ближний восток
сша
япония
мировая экономика, ближний восток, сша, япония
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ЯПОНИЯ
06:54 24.04.2026 (обновлено: 07:07 24.04.2026)
 
Япония выделила $5 миллиардов для сдерживания роста цен в стране

Япония выделила $5 миллиардов для сдерживания роста цен из-за ситуации на Ближнем Востоке

ТОКИО, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство Японии в пятницу приняло решение выделить 794,8 миллиарда иен (около 5 миллиардов долларов) из резервного фонда 2025 финансового года для сдерживания роста цен на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара.
"Что касается реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, то на фоне роста цен на энергоносители правительство уже принимало меры для смягчения влияния на жизнь граждан и экономическую деятельность: 24 апреля было принято решение о выделении 794,8 миллиарда иен из резервного фонда 2025 финансового года (завершился 31 марта - ред.)", - сказал генсек в ходе пресс-конференции.
По словам генерального секретаря, с учетом уже имеющихся средств общий объем в ответ на обострение на Ближнем Востоке достигает примерно 1 триллиона иен (около 6,3 миллиарда долларов).
"На данном этапе правительство не считает необходимым формирование дополнительного бюджета", - отметил генсек.
Генеральный секретарь правительства подчеркнул, что власти продолжат внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на экономику и цены, при необходимости примут дополнительные меры.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАЯПОНИЯ
 
 
