Юрист рассказал о штрафах за срабатывание сигнализации машины ночью

2026-04-24T03:40+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Автомобилистам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за частое и беспричинное срабатывание сигнализации машины в ночное время, рассказал РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев. "Есть две точки зрения по поводу самой ответственности: по региональному законодательству о тишине или статья федерального КоАП РФ 12.20 о нарушении правил использования звуковых сигналов (ими можно пользоваться только для предупреждения аварийной ситуации). На мой взгляд, правильным будет применение регионального законодательства о тишине. Штраф для граждан до 5 тысяч рублей", - сказал Моисеев. По его словам, сигнализация автомобиля выполняет важную функцию предупреждения правонарушений, которые нередко происходят именно ночью, однако при этом может создавать существенный дискомфорт для окружающих. "Юристы сходятся во мнении, что беспричинное и слишком частое срабатывание сигнализации может стать основанием для привлечения к ответственности. Если же основания для включения сигнализации были, то это не становится правонарушением", - заключил Моисеев.

