Юрист рассказал, когда можно вернуть товар в магазин

Юрист рассказал, когда можно вернуть товар в магазин - 24.04.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, когда можно вернуть товар в магазин

Товар можно вернуть в магазин по общему правилу в течение 14 дней со следующего дня после его приобретения, для технически сложных товаров срок составляет 15...

2026-04-24T05:08+0300

2026-04-24T05:08+0300

2026-04-24T05:08+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Товар можно вернуть в магазин по общему правилу в течение 14 дней со следующего дня после его приобретения, для технически сложных товаров срок составляет 15 дней, а для онлайн-покупок - 7, рассказал РИА Новости член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев. "Срок возврата товара по общему правилу составляет 14 дней, начиная со следующего дня после покупки, для технически сложных товаров - 15 дней, 7 дней для онлайн-покупок", - сказал он. При этом магазин может установить более долгий срок для возврата качественных товаров - закон этого не запрещает. Юрист пояснил, что замена товара надлежащего качества должна быть произведена в течение 7 дней, однако может затянуться до 20 дней, если нужна проверка качества, или до одного месяца, если товара нет в наличии. На период ожидания покупатель может требовать аналогичный товар.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва