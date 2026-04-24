Юрист предупредила о рисках при сборе денег в соцсетях - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260424/jurist-869407623.html
Юрист предупредила о рисках при сборе денег в соцсетях
Тренд в социальных сетях со сбором денег с аудитории "на кредит или ипотеку" может грозить блокировкой счетов от налоговых органов и даже уголовным...
финансы
банки
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869407623.jpg?1777001567
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Тренд в социальных сетях со сбором денег с аудитории "на кредит или ипотеку" может грозить блокировкой счетов от налоговых органов и даже уголовным преследованием, если будет доказан факт мошенничества или незаконного предпринимательства, рассказала РИА Новости правозащитница, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Евгения Сабитова. Как выяснило агентство, в соцсетях набирает популярность тренд на сборы денег с подписчиков. Создатели контента заявляют, что деньги пойдут "на закрытие ипотеки или кредита". Суть тренда, который набирает сотни тысяч просмотров, - отправить блогеру всего 50 или 100 рублей. "Практика сбора средств через социальные сети действующим законодательством не запрещена, но в ряде случаев может повлечь правовые риски", - сказала агентству Сабитова. Если человек вводит аудиторию в соцсетях в заблуждение относительно целей сбора денег или своего настоящего финансового положения, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество по статье 159 УК РФ, и ему грозит лишение свободы на срок вплоть до десяти лет, уточнила собеседница агентства. Также, по словам Сабитовой, при систематическом поступлении денег на банковские счета возможно внимание от налоговых органов в части соблюдения требований Налогового кодекса России. Кроме того, банки вправе приостанавливать операции при выявлении подозрительных транзакций в соответствии с законом "О противодействии отмыванию доходов", добавила правозащитница.
Юрист предупредила о рисках при сборе денег в соцсетях

Правозащитница Сабитова предупредила о штрафах за сбор денег с подписчиков в соцсетях

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Тренд в социальных сетях со сбором денег с аудитории "на кредит или ипотеку" может грозить блокировкой счетов от налоговых органов и даже уголовным преследованием, если будет доказан факт мошенничества или незаконного предпринимательства, рассказала РИА Новости правозащитница, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Евгения Сабитова.
Как выяснило агентство, в соцсетях набирает популярность тренд на сборы денег с подписчиков. Создатели контента заявляют, что деньги пойдут "на закрытие ипотеки или кредита". Суть тренда, который набирает сотни тысяч просмотров, - отправить блогеру всего 50 или 100 рублей.
"Практика сбора средств через социальные сети действующим законодательством не запрещена, но в ряде случаев может повлечь правовые риски", - сказала агентству Сабитова.
Если человек вводит аудиторию в соцсетях в заблуждение относительно целей сбора денег или своего настоящего финансового положения, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество по статье 159 УК РФ, и ему грозит лишение свободы на срок вплоть до десяти лет, уточнила собеседница агентства.
Также, по словам Сабитовой, при систематическом поступлении денег на банковские счета возможно внимание от налоговых органов в части соблюдения требований Налогового кодекса России. Кроме того, банки вправе приостанавливать операции при выявлении подозрительных транзакций в соответствии с законом "О противодействии отмыванию доходов", добавила правозащитница.
 
ФинансыБанкиОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала