Каллас рассказала о работе над новым пакетом санкций против России
Каллас рассказала о работе над новым пакетом санкций против России - 24.04.2026, ПРАЙМ
Каллас рассказала о работе над новым пакетом санкций против России
Лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние "красные линии" по санкциям, заявила | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T09:56+0300
2026-04-24T09:56+0300
2026-04-24T09:56+0300
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - ПРАЙМ. Лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние "красные линии" по санкциям, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе. Накануне ЕС принял 20-й пакет санкций против России. "Теперь нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
рф
запад
ПРАЙМ
ПРАЙМ
россия, мировая экономика, рф, запад, кая каллас, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, Кая Каллас, ЕС
Каллас рассказала о работе над новым пакетом санкций против России
Каллас: лидеры ЕС продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России