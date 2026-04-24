https://1prime.ru/20260424/kallas-869410729.html

Каллас рассказала о работе над новым пакетом санкций против России

2026-04-24T09:56+0300

россия

мировая экономика

рф

запад

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - ПРАЙМ. Лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние "красные линии" по санкциям, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе. Накануне ЕС принял 20-й пакет санкций против России. "Теперь нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

