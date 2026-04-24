https://1prime.ru/20260424/kallas-869424356.html
"Опасные идиоты". На Каллас набросились из-за ее слов о России
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за заявление о послании сигнала России новым пакетом санкций. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T17:09+0300
украина
европа
москва
мировая экономика
общество
кая каллас
евросовет
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за заявление о послании сигнала России новым пакетом санкций."Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия. <…> Эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война", — прокомментировал он ее публикацию в социальной сети X.Каллас в пятницу заявила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние "красные линии" по санкциям.В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
