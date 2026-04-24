https://1prime.ru/20260424/kallas-869424356.html

"Опасные идиоты". На Каллас набросились из-за ее слов о России

"Опасные идиоты". На Каллас набросились из-за ее слов о России - 24.04.2026, ПРАЙМ

"Опасные идиоты". На Каллас набросились из-за ее слов о России

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за заявление о послании сигнала России новым пакетом санкций. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T17:09+0300

2026-04-24T17:09+0300

2026-04-24T17:09+0300

украина

европа

москва

мировая экономика

общество

кая каллас

евросовет

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за заявление о послании сигнала России новым пакетом санкций."Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия. <…> Эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война", — прокомментировал он ее публикацию в социальной сети X.Каллас в пятницу заявила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние "красные линии" по санкциям.В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.

украина

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, москва, мировая экономика, общество , кая каллас, евросовет, ес