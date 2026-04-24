СМИ: премьер Хорватии высмеял планы Киева на вступление в ЕС
2026-04-24T05:49+0300
МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. На неформальной встрече глав государств Европы, прошедшей на Кипре, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил недоверие к быстрому вхождению Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico. "Он (Трамп. — Прим. ред.) по-прежнему обдумывает катастрофическое наземное вторжение, а его отказ прекратить войну сохраняет контроль Ирана над проливом и поддерживает катастрофически высокие цены на энергоносители", — написал он.Накануне Пленкович сообщил, что не видит возможности членства Украины в ЕС до начала 2027 года. Встреча глав европейских государств на уровне неформальных переговоров прошла в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля. Ранее Financial Times писала, что Германия и Франция предложили Украине некоторые символические привилегии, как будущему члену ЕС. Это предложение идет вразрез с надеждами Киева на быстрое вступление в союз. В июне 2022 года Украину и Молдавию признали странами-кандидатами в ЕС, установив строгие условия для начала официальных переговоров о вступлении. В ЕС неоднократно подчеркивали, что такое решение было в основном символическим, с целью поддержать эти страны в их противостоянии с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что решение о вступлении в ЕС является суверенным правом Киева.
