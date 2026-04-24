Росстандарт объяснил, зачем нужен ГОСТ на веганскую косметику

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. В России появился новый ГОСТ на веганскую косметику, его главные цели - защита прав потребителей и создание честных правил на рынке, рассказали РИА Новости в Росстандарте. "Приказом Росстандарта утвержден новый ГОСТ Р 72620-2026 "Продукция парфюмерно-косметическая. Общие критерии подтверждения обоснованности заявлений о содержании или отсутствии содержания ингредиентов животного происхождения"… Необходимость введения нового ГОСТа продиктована несколькими факторами, главный из которых - защита прав потребителей и создание честных правил на рынке", - пояснили в ведомстве. В Росстандарте подчеркнули, что основной задачей ГОСТа является борьба с ложным впечатлением об экологичности товаров. До появления стандарта производители могли формально использовать маркировку "веган", не имея полных гарантий отсутствия в продукте ингредиентов животного происхождения. "Новый стандарт становится важным инструментом защиты прав потребителей, особенно для веганов и вегетарианцев, сознательно исключающих продукты животного происхождения. Соответствие стандарту будет являться гарантией, что заявление о "растительном составе" подтверждено проверяемыми доказательствами", - добавили в Росстандарте. Новый ГОСТ распространяется на парфюмерно-косметическую продукцию. Теперь появились ясные и строгие критерии для веганской косметики. Главным принципом такой продукции по новому стандарту является полное отсутствие любых ингредиентов животного происхождения, включая косвенные или побочные продукты. Также не допускается проведение исследований и испытаний такой продукции на животных. "Важно отметить, что веганская косметика — это не то же самое, что "натуральная" или "органическая". Она гарантирует лишь состав, но не природное происхождение всех ингредиентов. Таким образом, появление нового стандарта — это большой шаг к прозрачности и честности на рынке косметики", - заключили в Росстандарте.

https://1prime.ru/20260422/gost-869363429.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

