Сенатор предупредил о последствиях для ЕС от кредитов для Украины - 24.04.2026, ПРАЙМ
Сенатор предупредил о последствиях для ЕС от кредитов для Украины
Стратегия выделения кредитов на поддержание киевского режима может обернуться для Евросоюза еще более тяжелыми экономическими и политическими последствиями,... | 24.04.2026, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - ПРАЙМ. Стратегия выделения кредитов на поддержание киевского режима может обернуться для Евросоюза еще более тяжелыми экономическими и политическими последствиями, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. Страны ЕС в четверг утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. "Подобные вложения не приближают устойчивое урегулирование, а лишь затягивают конфликт и увеличивают нагрузку на европейских налогоплательщиков. В долгосрочной перспективе такая стратегия может обернуться для ЕС еще более тяжелыми экономическими и политическими последствиями", - сказал Басюк. По его словам, Европа уже серьезно подорвала собственную экономику санкционной политикой, энергетическим кризисом и ростом внутренних социальных проблем, а теперь фактически готова "заложить дом" — то есть поставить под удар остатки своего финансового благополучия. "Решение ЕС выделить Украине еще 90 миллиардов евро все больше напоминает поведение азартного игрока, который уже понес огромные убытки, но вместо того чтобы остановиться, продолжает повышать ставки в надежде отыграться", - сказал сенатор.
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, Совет Федерации, Евросовет
Сенатор Басюк: помощь Киеву может обернуться для ЕС тяжелыми последствиями

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - ПРАЙМ. Стратегия выделения кредитов на поддержание киевского режима может обернуться для Евросоюза еще более тяжелыми экономическими и политическими последствиями, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Страны ЕС в четверг утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"Подобные вложения не приближают устойчивое урегулирование, а лишь затягивают конфликт и увеличивают нагрузку на европейских налогоплательщиков. В долгосрочной перспективе такая стратегия может обернуться для ЕС еще более тяжелыми экономическими и политическими последствиями", - сказал Басюк.
По его словам, Европа уже серьезно подорвала собственную экономику санкционной политикой, энергетическим кризисом и ростом внутренних социальных проблем, а теперь фактически готова "заложить дом" — то есть поставить под удар остатки своего финансового благополучия.
"Решение ЕС выделить Украине еще 90 миллиардов евро все больше напоминает поведение азартного игрока, который уже понес огромные убытки, но вместо того чтобы остановиться, продолжает повышать ставки в надежде отыграться", - сказал сенатор.
 
