https://1prime.ru/20260424/kreml-869403233.html

В Кремле прокомментировали планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие. | 24.04.2026, ПРАЙМ

россия

экономика

энергетика

финляндия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869403233.jpg?1776978024

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие. Ранее в четверг минобороны Финляндии сообщило, что правительство страны внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях. "Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении", - сказал Песков в эфире Первого канала, комментируя действия властей Финляндии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

