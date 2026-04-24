В Кремле прокомментировали планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260424/kreml-869403233.html
В Кремле прокомментировали планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T00:00+0300
2026-04-24T00:00+0300
россия
экономика
энергетика
финляндия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869403233.jpg?1776978024
В Кремле прокомментировали планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

Песков назвал конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить ядерное оружие

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие.
Ранее в четверг минобороны Финляндии сообщило, что правительство страны внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях.
"Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении", - сказал Песков в эфире Первого канала, комментируя действия властей Финляндии.
 
ЭкономикаЭнергетикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала