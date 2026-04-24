Глава космической компании рассказал, когда люди будут жить на Луне - 24.04.2026, ПРАЙМ
Глава космической компании рассказал, когда люди будут жить на Луне
Глава космической компании рассказал, когда люди будут жить на Луне - 24.04.2026, ПРАЙМ
Глава космической компании рассказал, когда люди будут жить на Луне
Люди будут жить и работать на Луне в течение следующего десятилетия, рассказал глава космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор (Dylan Taylor)... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T17:24+0300
2026-04-24T17:24+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Люди будут жить и работать на Луне в течение следующего десятилетия, рассказал глава космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор (Dylan Taylor) телеканалу CNBC. "Люди высадятся на Луне к концу 2020-х, и у нас появится некая лунная база - скорее всего, это будет надувной модуль с системой жизнеобеспечения... Уже в 2030-х, в 2032 или 2033 году, вы сможете сидеть на веранде своего дома в северной части штата Нью-Йорк и смотреть на Луну, и на Луне будут гореть огни, потому что там будут жить и работать люди", - рассказал Тейлор. Глава компании отметил, что сейчас тема космоса на пике популярности и эта отрасль только начинает свое развитие. Также Тейлор ожидает, что через пять лет в космосе начнут функционировать центры обработки данных, говорится в статье. Астронавты, облетевшие Луну в рамках миссии Artemis II, вернулись на Землю 11 апреля этого года. Космический аппарат "Орион" приводнился у побережья Сан-Диего. Он стартовал вечером 1 апреля по местному времени (в ночь на 2 апреля по мск) с мыса Канаверал во Флориде. Экипаж из четырех участников миссии Artemis II во главе с Ридом Вайсманом за десять дней совершил облет Луны, что стало первым пилотируемым приближением к спутнику более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием человека. Миссия Artemis планируется в три этапа: первый - беспилотный полет, который состоялся в ноябре-декабре 2022 года, второй - нынешний этап, а затем третий - высадка астронавтов на спутник. В конце февраля глава НАСА Джаред Айзекман сообщал, что высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года. Voyager Technologies (до 2025 года - Voyager Space) - американская космическая компания, основанная в 2019 году. Совместно с Nanoracks и Lockheed Martin, а также Airbus, Mitsubishi, MDA Space, Palantir Technologies и другими работает над созданием орбитальной станции Starlab по контракту НАСА. Запуск проекта стоимостью 217,5 миллиона долларов ожидается в 2029 году.
технологии, бизнес, общество , нью-йорк, наса, cnbc, lockheed martin
Экономика, Технологии, Бизнес, Общество , Нью-Йорк, НАСА, CNBC, Lockheed Martin
17:24 24.04.2026
 
Глава космической компании рассказал, когда люди будут жить на Луне

Глава Voyager Тейлор считает, что люди будут жить и работать на Луне в в 2030-х годах

Луна
Луна
Луна. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Люди будут жить и работать на Луне в течение следующего десятилетия, рассказал глава космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор (Dylan Taylor) телеканалу CNBC.
"Люди высадятся на Луне к концу 2020-х, и у нас появится некая лунная база - скорее всего, это будет надувной модуль с системой жизнеобеспечения... Уже в 2030-х, в 2032 или 2033 году, вы сможете сидеть на веранде своего дома в северной части штата Нью-Йорк и смотреть на Луну, и на Луне будут гореть огни, потому что там будут жить и работать люди", - рассказал Тейлор.
Глава компании отметил, что сейчас тема космоса на пике популярности и эта отрасль только начинает свое развитие. Также Тейлор ожидает, что через пять лет в космосе начнут функционировать центры обработки данных, говорится в статье.
Астронавты, облетевшие Луну в рамках миссии Artemis II, вернулись на Землю 11 апреля этого года. Космический аппарат "Орион" приводнился у побережья Сан-Диего. Он стартовал вечером 1 апреля по местному времени (в ночь на 2 апреля по мск) с мыса Канаверал во Флориде. Экипаж из четырех участников миссии Artemis II во главе с Ридом Вайсманом за десять дней совершил облет Луны, что стало первым пилотируемым приближением к спутнику более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием человека.
Миссия Artemis планируется в три этапа: первый - беспилотный полет, который состоялся в ноябре-декабре 2022 года, второй - нынешний этап, а затем третий - высадка астронавтов на спутник.
В конце февраля глава НАСА Джаред Айзекман сообщал, что высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года.
Voyager Technologies (до 2025 года - Voyager Space) - американская космическая компания, основанная в 2019 году. Совместно с Nanoracks и Lockheed Martin, а также Airbus, Mitsubishi, MDA Space, Palantir Technologies и другими работает над созданием орбитальной станции Starlab по контракту НАСА. Запуск проекта стоимостью 217,5 миллиона долларов ожидается в 2029 году.
 
ЭкономикаТехнологииБизнесОбществоНью-ЙоркНАСАCNBCLockheed Martin
 
 
