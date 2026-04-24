https://1prime.ru/20260424/luna-869425599.html

Глава космической компании рассказал, когда люди будут жить на Луне - 24.04.2026, ПРАЙМ

Люди будут жить и работать на Луне в течение следующего десятилетия, рассказал глава космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор (Dylan Taylor)... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T17:24+0300

экономика

технологии

бизнес

общество

нью-йорк

наса

cnbc

lockheed martin

https://cdnn.1prime.ru/img/82865/39/828653944_0:26:2048:1178_1920x0_80_0_0_e1ba84c0dcdb37e550c6eb215b66e7be.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Люди будут жить и работать на Луне в течение следующего десятилетия, рассказал глава космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор (Dylan Taylor) телеканалу CNBC. "Люди высадятся на Луне к концу 2020-х, и у нас появится некая лунная база - скорее всего, это будет надувной модуль с системой жизнеобеспечения... Уже в 2030-х, в 2032 или 2033 году, вы сможете сидеть на веранде своего дома в северной части штата Нью-Йорк и смотреть на Луну, и на Луне будут гореть огни, потому что там будут жить и работать люди", - рассказал Тейлор. Глава компании отметил, что сейчас тема космоса на пике популярности и эта отрасль только начинает свое развитие. Также Тейлор ожидает, что через пять лет в космосе начнут функционировать центры обработки данных, говорится в статье. Астронавты, облетевшие Луну в рамках миссии Artemis II, вернулись на Землю 11 апреля этого года. Космический аппарат "Орион" приводнился у побережья Сан-Диего. Он стартовал вечером 1 апреля по местному времени (в ночь на 2 апреля по мск) с мыса Канаверал во Флориде. Экипаж из четырех участников миссии Artemis II во главе с Ридом Вайсманом за десять дней совершил облет Луны, что стало первым пилотируемым приближением к спутнику более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием человека. Миссия Artemis планируется в три этапа: первый - беспилотный полет, который состоялся в ноябре-декабре 2022 года, второй - нынешний этап, а затем третий - высадка астронавтов на спутник. В конце февраля глава НАСА Джаред Айзекман сообщал, что высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года. Voyager Technologies (до 2025 года - Voyager Space) - американская космическая компания, основанная в 2019 году. Совместно с Nanoracks и Lockheed Martin, а также Airbus, Mitsubishi, MDA Space, Palantir Technologies и другими работает над созданием орбитальной станции Starlab по контракту НАСА. Запуск проекта стоимостью 217,5 миллиона долларов ожидается в 2029 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

