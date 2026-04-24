В "Максе" появилась функция расшифровки голосовых сообщений

Функция текстовой расшифровки голосовых сообщений появилась на национальной онлайн-платформе "Макс", заметил корреспондент РИА Новости. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T17:06+0300

экономика

технологии

россия

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Функция текстовой расшифровки голосовых сообщений появилась на национальной онлайн-платформе "Макс", заметил корреспондент РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>Функция доступна как для входящих, так и для исходящих голосовых сообщений. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая обмениваться сообщениями и звонками, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.

https://1prime.ru/20260424/mintsifry-869417953.html

технологии, россия