Правительство повысило экспортные цены на подсолнечное масло

Правительство повысило экспортные цены на подсолнечное масло - 24.04.2026, ПРАЙМ

Правительство повысило экспортные цены на подсолнечное масло

Кабмин РФ повысил базовые экспортные цены подсолнечного масла и шрота, до 90 750 рублей за тонну и 17 463 рублей за тонну соответственно

2026-04-24T10:06+0300

2026-04-24T10:06+0300

2026-04-24T10:06+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ повысил базовые экспортные цены подсолнечного масла и шрота, до 90 750 рублей за тонну и 17 463 рублей за тонну соответственно, сообщила пресс-служба правительства. "Подписано постановление о повышении базовых экспортных цен на подсолнечное масло и подсолнечный шрот… Базовая экспортная цена на подсолнечное масло выросла с 82 500 до 90 750 рублей за тонну. На подсолнечный шрот – с 15 875 до 17 463 рублей за тонну", - говорится в сообщении. Указывается, что решение направлено на поддержку предприятий, занимающихся переработкой семян подсолнечника, стимулирование роста производства и экспорта подсолнечного масла, так как оно позволит снизить размер ставок вывозных таможенных пошлин на эту продукцию. Базовые экспортные цены на подсолнечное масло и шрот используется при расчете ставок вывозных таможенных пошлин на эту продукцию. Такие ставки рассчитываются по специальной формуле с учетом разницы между индикативной экспортной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой экспортной ценой, утверждаемой правительством. "То есть, чем выше базовая экспортная цена, тем ниже размер ставки. Постановление подготовлено для реализации решения подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, принятому в апреле 2026 года", - объяснили в пресс-службе.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, рф