Немецкий политик призвал Мерца договориться с Путиным о поставках нефти

2026-04-24T23:05+0300

БЕРЛИН, 24 апр - ПРАЙМ. Сопредседатель отделения немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца лично связаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним возобновление поставок казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба". Как сообщил ранее в среду журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба". "Мерц должен позвонить Путину", - заявил Шульце в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine. По его словам, власти Германии должны как можно скорее заключить с Россией новый долгосрочный договор о поставках нефти. "Недопустимо, чтобы с мая казахстанская нефть перестала поступать. Мерц должен договориться с президентом России о новом контракте на поставку нефти", - призвал Шульце. Он отметил, что Германия нуждается в недорогой нефти на основе долгосрочных и надежных контрактов из-за эскалации на Ближнем Востоке, вызвавшей рост цен на топливо и перебои в поставках горючего. В противном случае, по его словам, страна столкнется с дальнейшим ростом цен, банкротствами и сокращением рабочих мест, прежде всего, в восточных федеральных землях. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил в среду, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны РФ связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Аккенженов также отметил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.

