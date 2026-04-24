Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в "Максе" - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260424/mintsifry-869417953.html
Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в "Максе"
Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в "Максе" - 24.04.2026, ПРАЙМ
Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в "Максе"
Пользователям национальной платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID, им не нужно будет заполнять анкету на... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T14:02+0300
2026-04-24T14:02+0300
технологии
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
сочи
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867255728_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_9b5b9f805c8b6cd38901000f5a0216eb.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Пользователям национальной платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID, им не нужно будет заполнять анкету на стойке регистрации и предоставлять бумажный паспорт, рассказало Минцифры в своем канале в "Максе". Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс&gt;&gt;&gt;"Заселиться в гостиницу теперь можно по Цифровому ID в Мах. Пользователям Mах больше не нужно заполнять бумажную анкету при заселении в отель и показывать бумажный паспорт. Вместо этого гость может предъявить Цифровой ID. Сотрудник считает QR-код, подтвердит личность и поля в заявлении на регистрацию заполнятся автоматически", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана и доступен совершеннолетним гражданам России, в том числе которые заселяются с детьми. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц. Сервис уже действует в шести отелях: в Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside, в "Космос Шереметьево" и "Космос Прибалтийская". Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в "Максе" и открыть раздел "Цифровой ID". После чего открыть вкладку "Паспорт" и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения. На начало апреля в "Максе" зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
москва
санкт-петербург
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867255728_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1fafd93221f96256e546941b65f6a3ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, сочи, аэропорт шереметьево
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, аэропорт Шереметьево
14:02 24.04.2026
 
Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в "Максе"

Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в "Максе" без паспорта

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Пользователям национальной платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID, им не нужно будет заполнять анкету на стойке регистрации и предоставлять бумажный паспорт, рассказало Минцифры в своем канале в "Максе".
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
"Заселиться в гостиницу теперь можно по Цифровому ID в Мах. Пользователям Mах больше не нужно заполнять бумажную анкету при заселении в отель и показывать бумажный паспорт. Вместо этого гость может предъявить Цифровой ID. Сотрудник считает QR-код, подтвердит личность и поля в заявлении на регистрацию заполнятся автоматически", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана и доступен совершеннолетним гражданам России, в том числе которые заселяются с детьми. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.
Сервис уже действует в шести отелях: в Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside, в "Космос Шереметьево" и "Космос Прибалтийская".
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в "Максе" и открыть раздел "Цифровой ID". После чего открыть вкладку "Паспорт" и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения. На начало апреля в "Максе" зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСОЧИаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала