Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в "Максе"

Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в "Максе" - 24.04.2026, ПРАЙМ

Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в "Максе"

Пользователям национальной платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID, им не нужно будет заполнять анкету на...

2026-04-24T14:02+0300

2026-04-24T14:02+0300

2026-04-24T14:02+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Пользователям национальной платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID, им не нужно будет заполнять анкету на стойке регистрации и предоставлять бумажный паспорт, рассказало Минцифры в своем канале в "Максе". Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>"Заселиться в гостиницу теперь можно по Цифровому ID в Мах. Пользователям Mах больше не нужно заполнять бумажную анкету при заселении в отель и показывать бумажный паспорт. Вместо этого гость может предъявить Цифровой ID. Сотрудник считает QR-код, подтвердит личность и поля в заявлении на регистрацию заполнятся автоматически", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана и доступен совершеннолетним гражданам России, в том числе которые заселяются с детьми. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц. Сервис уже действует в шести отелях: в Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside, в "Космос Шереметьево" и "Космос Прибалтийская". Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в "Максе" и открыть раздел "Цифровой ID". После чего открыть вкладку "Паспорт" и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения. На начало апреля в "Максе" зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.

москва

санкт-петербург

сочи

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, сочи, аэропорт шереметьево